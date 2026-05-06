Хороскоп за сряда

Овен

Ще ви поверят чужда тайна и не бива да я споделяте с никого. Ако го направите, може да ви доведе до съдебни спорове, а ако тайната е на близки хора - и до спорове за наследство. Във всички случаи ще бъдете потърпевши. Ще получите покана за интимен празник на приятели, приемете я и се подгответе добре. Купете обезателно подарък, може да не е скъп, но да е нещо, за което сте сигурни, че ще се хареса. Денят е много добър за сключване на договори.

Телец

Днес не рискувайте с нищо. Родените през май днес ще преживеят разочарование в личния си живот. Родените през април ще получат предложение за съвместна дейност, което ще ги изненада приятно. Не започвайте нищо с хора, които не познавате добре. Възможно е да се окаже, че те искат да ви използват като параван за нещо не съвсем законно. Ще се наложи да ускорите темпото на работа, защото ще ви притискат срокове.

Близнаци

Бъдете внимателни с околните и много разумни при вземането на решения. Има вероятност да направите грешка, която да вгорчи следващите няколко дни. Възможно е да ви подлъжат да вложите пари в губеща дейност. Това се отнася повече за родените през май. Точно днес не приемайте нови ангажименти, не започвайте нова работа. Не е препоръчително да се местите в нов дом или офис. Законът ви гледа под око и ако водите дела, няма да са във ваша полза.

Рак

Днешният ден ще мине като парад и вие ще го приемате. Ако сте млада жена, ще бъдете ухажвана и ще ви се предлагат много възможности и облекчения, но не съвсем безкористно. Ако сте млад мъж, възрастна жена ще се опита да ви спечели, да понапълни кесията ви срещу сърцето ви или поне срещу вниманието ви. Помислете върху предложението за подобен съюз, не мисля, че трябва да го приемате дори да се окаже единствената възможност за близка печалба.

Лъв

Родените през август ще трябва да се справят с неприятна ситуация на работното си място. Началото не е от днес. Най-добре ще бъде, ако направите промени в екипа си - ако, разбира се, ръководите собствен бизнес. Ако работите за други и атмосферата ви тежи, огледайте се за ново работно място, но не бързайте да напускате. Хората, които са свързани с изкуство, каквото и да е то, ще трябва да се отнесат сериозно към предложение за реклама.

Дева

Пропуснатите ползи в миналото днес ще напомнят за себе си с неприятности. Струва ви се, че всичко върви наопаки и е срещу вас. Ако нещо не сте догледали в работата си, някаква контрола ще го види и днес ще ви съобщят за санкции. Вероятно е да имате неприятности с държавни органи. Събитията ви поставят близо до конкурентите и това няма да е добре. Много от вас ще имат проблем с близки за наследство или грижи с близък млад човек.

Везни

Наблюдават ви, преценяват ви, изпитват търпението ви и докога ще издържите. Играта на нерви, която води някой с вас, ви трови живота и ви поглъща средства. Контактът ви с важни органи и хора засега е безплоден, но не бива да губите надежда или куража си. Самите вие знаете, че решаването на проблема е въпрос на време. Въоръжете се с търпение. Родените през октомври не бива нищо да обявяват или да демонстрират предварително.

Скорпион

Късметът ви води към точните места и точните хора. Една среща ще върне вътрешната ви сигурност и спокойствие. Отново ще стъпвате уверено и действията ви ще са професионални. Може да уредите имотен спор, намирате нужните хора, вас ви намират за обща работа. Предлагат ви допълнителен ангажимент, който е и много добре платен. Притесняват ви подозрения към половинката ви и това ви прави хладни и резервирани.

Стрелец

Добър ден за създаване на нови връзки, но без да късате старите. Нищо от старото не ви е излишно, нищо от новото не е безполезно. Помогнете на близък човек, той ще намери начин да ви се отблагодари. Днес всичко ви се отдава с лекота, но сте доста разсеяни. Има опасност да загубите документ или ценност и да се ядосате. Вероятно ще объркате и нещо в работата си - ще кажете не на място остра дума на шефа си или на колега, с когото имате обща задача.

Козирог

С лека ръка ви предлагат ресурс, протекция или пари. Приемете ги, дори и да не ви трябват в момента. Обвързването е във ваша изгода, а харчовете ще са от спонсора ви. Ще получите покани за чужбина, а може и поръчки за това, което произвеждате. Позабравени приятели се обръщат към вас с молби и предложения - приемате ги. Това е вашият път - да рискувате умерено, да поддържате собствената си сила, като давате.

Водолей

Ще ви затрупа извънредна работа. На родените през февруари ще се наложи да работят в извънработно време, но това не бива да ги притеснява. Никой от близките ви няма да се сърди, че отделяте повече време за служебните си дела. Дори ще ви предложат помощта си. Днес се чувствате щастливи и от развитието на работата си, и от отношението на любимия човек към вас. Това, което правите, ще се оцени дори от хора, които не ви познават.

Риби

Днес още от сутринта най-голямото противопоставяне ще получите от деца и родители. Те ще ви отказват всяко предложение, ще ви засипват с искания, няма да изпълняват нищо от това, за което вие молите или искате. Ще ви потърси мъж, който с всички сили ще се опита да ви убеди да работите заедно с него. Не се съгласявайте, поне не, докато не разберете повече подробности за него и работата му. Каквото и да се случи, избягвайте разправии.