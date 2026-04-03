Хороскоп за петък

Овен

Денят е успешен за обществени изяви. Всички, които се занимават с политика или с обществена дейност, днес ще са под особено напрежение. От тях ще се изисква много силна концентрация, но изявите им ще бъдат успешни и убедителни. Успех ще имат и хората на изкуството и спорта. Днес е точният ви ден за спечелване на конкурси и интервюта за работа. Много от вас ще се зарадват на успехите на дете. Не отказвайте покана за кратка почивка.

Телец

Благодатен петък за вас. Нещата зависят преди всичко от вас и решителността ви. Денят ви ще е натоварен с работа, но каквото направите, ще донесе пари в бъдеще, и то нееднократно. Намирате хора, които ще са ви предани. Самите вие, ако работите за друг, може да поведете разговор за повишаване на заплатата, напълно сте си го заслужили. В края на деня ще получите покана за гостуване и знаете, че отпускането и почивката ви са необходими.

Близнаци

Имате важна среща и усещането, че тя ще пропадне. Естествено, това ви притеснява и ставате нервни. Не се поддавайте на лошите си предчувствия, няма да имате повече възможности за компромиси, ако не ги използвате сега. На всяка цена приключете задачите на работното си място, дори ако се налага да останете до късно. Близнаците са флиртаджии и това е причината да сте раздвоени в личния си живот. Не ви се иска да направите категоричен избор.

Рак

Работната седмица ще завърши с натоварен, но не и плодоносен ден. Ще ви обременят оплаквания на близки, грижи с деца или интимния партньор. Някои от вас няма да могат да довършат започнатото. Не е беда, защото организацията е създадена. Не критикувайте, не изпадайте в паника; каквото има да става, ще стане. Не разчитайте на случайни хора и на тези, на които нямате особено високо доверие. Който веднъж ви е подвел, може да ви подведе пак.

Лъв

Ден, който като че ли ще постави началото на силен старт. Можете да го провалите само вие. Вървете директно на разговори и нека казаното и договореното да бъде едно към едно. Днес ще дадете урок на хора, които са решили да се възползват от вас. Много от вас на кратко делово пътуване ще решат заплетен служебен въпрос. Не отказвайте днес нито пари, нито партньорство, нито любов. Дамите днес ще имат особен шанс.

Дева

Забравяте притесненията от минали дни. Каквото и да ви се случи, ще е добро и ще ви направи печеливши и силни. Искайте и ще получите, днес не страдайте от скрупули. До обед ще имате срещи и напрегнати разговори, но нещата ще са здраво в ръцете ви, логиката ви е убийствена и всичко ще става както го планирате. В следобедните часове си организирайте почивните дни. Дори е позволено да се самопоканите, където са ви забравили.

Везни

Повечето от вас ще са изправени пред проблеми, с които няма да могат да се справят лесно. Дори на себе си като че ли трудно ще угодите, какво остава за другите. С много колебания и пресмятания ще поемете личен допълнителен делови ангажимент, като се оправдавате пред себе си, че ви трябват пари. Каквото ви се случи днес, може да се превърне в хроничен проблем, затова бъдете внимателни при всяка стъпка. Наблюдавайте конкурентите си.

Скорпион

Ще работите усилено, но много плодотворно и на свой, и на чужд терен. Ще получите високи оценки от колеги, шефове, приятели, ще чуете похвали за себе си. Този път ще трябва да им повярвате и със свойствената си откровеност да поставите въпроса за това какво ще получите. Научете се, Скорпиони, да се пазарите за труда си, вие сте добри работници, поемате много, но гордостта ви не позволява да се продавате на истинската си цена.

Стрелец

Ще се чувствате невероятно добре. Ще ви търсят и ще ви канят, ще се озовете на събиране, неочаквано ще ви дойдат пари, ще се убедите в нечия важна за вас преданост. Мнозина от вас ще трябва да се замислят за собствен бизнес. Имате всичко необходимо за тази стъпка, трябва ви само повече решителност. Късметът от доста време е с вас, трябва само да протегнете ръка и ще получите всичко, което искате. Имате чудесна интуиция и тя ще ви помага.

Козирог

Късметът ви изневерява, можете да загубите нещо важно или пари, любимият човек флиртува и вие научавате, бракоразводно дело завършва с провал за някои, могат да се изредят още много неща. Просто има такива дни, случват се и такива неща. Ще бъде добре, ако работите в кабинет сами, ако не приемате предложения или поне не казвате решението си веднага, ако не поемате никакви рискове, ако не правите големи покупки и не пътувате.

Водолей

Безработните ще намерят това, което търсят, тези, които работят, ще се съгласят за нещо допълнително и добре платено. Търсете си правата, настоявайте за парите си, каквото получите, ще е за дълго. Упорството и методичността ви днес ще са възнаградени. Успехи и пари ще имат музиканти, учени, хора на техниката. Ако ви ръководи Водолей, не разчитайте да промените мнението му, ако вие ръководите, потиснете консерватизма си.

Риби

Днес ще можете да излеете яда си и да кажете неприятните неща, които ви притесняват, какво според вас трябва да се промени в деловата дейност и на работното място и никой няма да има куража да ви опонира. Това ще е мълчаливо признание на вашата правота. Възлагат ви се нови отговорности, но вие, като ги приемате, поведете разговор за заплащането. Важно е да продължите професионалната си квалификация.