Zara се вкара в беля с костюм, наподобяващ униформа от Аушвиц

Испанската модна марка Zara бе порицана за продажба на карнавален костюм, вдъхновен от униформите на концлагеристите в Аушвиц, съобщи британският в. "Индипендънт".

Марката, собственост на компанията Inditex, стана център на обществен спор заради детски костюм за Хелоуин на цена от 39,99 паунда. Клиентите отбелязаха сивия плат със сини вертикални райета и смятаха, че дизайнът на комплекта от риза и шорти наподобява униформите, носени от затворниците в концентрационните лагери и лагерите на смъртта по време на Холокоста. Някои също така отбелязаха, че част от дизайна наподобяват бодлива тел.

Много потребители в социалните мрежи изразиха силно неодобрение от проявата на лош вкус: "Надявам се никой никога повече да не купува нищо от Zara", написа един от тях. Друг коментиращ добави, че единственото нещо, което липсва, за да прилича напълно на униформата, е "пришит номер".

Други защитиха дизайна, твърдейки, че раираният костюм повече прилича на облеклото на известния филмов герой от "Бийтълджус" на Тим Бъртън.

Наоми Меструм, директорка на Израелския информационен и документационен център отбеляза, че асоциацията с историческата трагедия наистина е забележима и болезнена, но призова да не се търсят скрити мотиви в действията на дизайнерите. "Ако лично не носите тази болезнена история, подобни асоциации не възникват толкова бързо. Мисля, че средностатистическият купувач на Zara няма да обърне внимание на това. Но нека това бъде урок за компанията", каза Меструм, добавяйки, че не настоява за официално изтегляне на продукта.

От отдела за обслужване на клиенти на Zara обаче отговориха на клиентите, като заявиха, че компанията вече е наясно със ситуацията и е изтеглила артикула от уебсайта на марката във Великобритания.

Това не е първият подобен инцидент за марката. През 2014 г. Zara вече премахна детски раиран пуловер с жълта звезда от асортимента си заради подобни твърдения, а през 2007 г. - чанта със спорен бродиран модел, припомня Times of Israel.