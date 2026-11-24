Рекорден интерес отбеляза петото Биенале на илюстрацията. 328 художници и 872 творби кандидатстваха за юбилейното издание, в което в крайна сметка са селектирани за участие 152 български автори от страната и чужбина. Те ще се представят в зала "Триъгълната кула на Сердика" на Регионален исторически музей – София (бул. "Мария Луиза" 16).

За пети път форумът събира на едно място разнообразието, таланта и актуалните посоки във визуално изкуство у нас, а официалното му начало ще бъде дадено на 1 декември в 18:00 часа.

Биеналето има за цел да представи преглед на илюстрацията от българско перо, но в него могат да участват не само български автори от територията на страната. Сред селектираните художници са сънародници от Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Русия и други държави. Подбраните произведения представят жанра в цялото му многообразие — от авторски рисунки и лични художествени търсения до реализирани проекти за печатни и дигитални издания.

По традиция на откриването ще бъдат връчени отличия в категориите "Нереализирани/непубликувани творби" и "Реализирани/публикувани творби". Журито, което ще ги присъди, тази година е в състав: Милена Радева – основател и организатор на Биенале на илюстрацията, Николета Гологанова – куратор в СГХГ, Таня Петкова – автор, преводач и издател, Деница Пенева – художник, член на ДАФНИ, и Мария Стоянова, която е художник, дизайнер и преподавател.

Юбилейното издание е и повод да се върнем към корените на жанра, споделят организаторите. Специален акцент е паралелната изложба "Бащите на българската илюстрация", посветена на поколенията художници, положили основите на това изкуство у нас. Чрез подбрани изображения върху изложбени пана публиката ще съпостави наследството на основоположниците с работата на съвременните автори, изграждайки визуален диалог между минало и настояще.

Биенале на илюстрацията е единственият национален форум в България, посветен изцяло на изкуството на илюстрацията. Създадено през 2018 г. от Милена Радева, то събира утвърдени имена и нови таланти, чертаейки съвременната карта на визуалния разказ у нас. Форумът продължава историческата традиция на Националната изложба на илюстрацията (1968 г.–1990 г.), възродена след близо три десетилетия прекъсване.

За първото си десетилетие форумът е привлякъл над 1200 художници и се утвърди като ключова платформа за представяне и популяризиране на българските илюстратори. "За тези години ние израснахме заедно с Биеналето – ние, организаторите и ние, художниците. Днес смело можем да кажем, че имаме една декада зад гърба си, в която да проследим как са се развивали явленията и тенденциите в художествения свят на илюстрацията ни", споделя Милена Радева. "Започнахме с надежда, че ще имаме втора изложба, а днес отбелязваме нейното пето юбилейно издание. Радвам се и съм благодарна на всички, които се включват всеки път в кандидатстването, защото ако не са именно колегите, които да подадат заявки за изложбата, то тя не би съществувала".

Неразделна част от форума е и неговият каталог, който събира представените автори и продължава живота на изложбата отвъд физическите ѝ граници. Той се депозира в Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и библиотеката на Националната художествена академия и ще бъде достъпен в онлайн книжарницата на издателство "Българска илюстрация".

Изложбата може да бъде разгледана в "Триъгълна кула на Сердика" до 31 януари 2027 г.