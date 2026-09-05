След 80 години връщат картина, открадната от нацистите, на законния собственик

Картина, открадната от нацистите по времето на Втората световна война и открита в Аржентина едва миналата година, трябва да бъде върната на наследника на законния ѝ собственик, постанови аржентински съд, съобщава Би Би Си. Къснобароковият „Портрет на дама“ е бил изгубен в продължение на 80 години, докато не е бил забелязан на снимки на къща, обявена за продажба близо до Буенос Айрес. Къщата е принадлежала на Патрисия Каджиен, дъщеря на нацистки беглец, установил се там след Втората световна война, и сега тя се е съгласила да върне картината в замяна на това да не бъде преследвана за укриването ѝ от властите.

„Портрет на дама“ е сред повече от 1000 произведения на изкуството, ограбени от колекцията на еврейския търговец на изкуство Жак Гудстикер след нацисткото нахлуване в Нидерландия през 1940 г. Неговата снаха и единствена наследница Марей фон Сахер възнамерява картината да бъде изложена временно в Музея на Холокоста в Буенос Айрес, за да се разшири осведомеността по проблема, съобщава аржентинският вестник „Кларин“. Фон Сахер вече е заявявала, че семейството ѝ „се стреми да си върне всяко едно произведение на изкуството, откраднато от колекцията на Жак, и да възстанови наследството му“.

Въпросната картина е разпозната за първи път през август 2025 г. от нидерландския вестник Algemeen Dagblad (AD) на уебсайта на агенция за недвижими имоти, предлагаща за продажба имот в крайбрежния град Мар дел Плата. Тя е висяла над зелен диван в хола на Патрисия Каджиен, чийто баща Фридрих Каджиен е бил висш съветник на Херман Гьоринг, дясната ръка на Адолф Хитлер. Гьоринг си е присвоил хиляди произведения от цяла Европа, твърди изданието.

Аржентинката Патрисия Каджиен, дъщеря на Фридрих Каджиен – един от високопоставените нацисти, избягали в Аржентина след войната, и съпругът ѝ Хуан Карлос Кортегосо са се явили заедно с адвоката си на съдебното заседание в Мар дел Плата, близо до Буенос Айрес, на 4 септември. Миналия септември Патрисия и съпругът ѝ бяха обвинени в укривателство и поставени под домашен арест, след като претърсването на имота първоначално не успя да открие картината. Но на петъчното заседание в Мар дел Плата всички наказателни производства срещу двойката бяха спрени. Споразумението, постигнато между семействата и прокурорите, означава, че Каджиен и съпругът ѝ ще се откажат от всички права върху произведението и трябва да дарят 4,8 милиона песос (2356 британски лири; 3185 долара) на местните болници.

„Портрет на дама“, известен още като „Графиня Колеони“, се приписва на къснобароковия художник Джузепе Гисланди (1655-1743). Експерти обаче поставят под въпрос авторството на творбата, като някои специалисти го приписват на Джакомо Черути – друг италиански художник от същия период.