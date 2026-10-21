На 90, Уди Алън снима 51-вия си филм по улиците на Мадрид

Американският режисьор Уди Алън започна този месец снимките на новата си комедия в Мадрид, съобщава АФП. Това е 51-вият пълнометражен филм на 90-годишния кинотворец. Десетки любопитни се събраха в оживения център на града, за да зърнат режисьора по улиците, затворени за снимките. Той описва новия си проект като "комедия с романтика, интрига и изневяра".

За Мадрид привличането на продукцията е възможност да насърчи туризма и инвестициите. Общината и регионалните власти участват във финансирането на филма, чието все още неизвестно заглавие задължително трябва да съдържа името на града. Според общината продукцията ще създаде близо 1200 преки и около 2300 косвени работни места.

Woody Allen with his wife FILM HIS NEW #MOVIE IN #MADRID today filming location: an auction house #Ansorena called de barquillo Madrid . pic.twitter.com/c9NNVn18tl — Pan (@antony67) 20 октомври 2026 г.

"Винаги съм смятал Мадрид за много елегантен и красив град, напълно подходящ за дипломатическата атмосфера, която исках да създам в историята", коментира по-рано Уди Алън. Той обясни, че европейските градове му изглеждат екзотични със своите "широки булеварди, улици с дървета" и старинна архитектура. Той ги противопостави на американските градове, особено Ню Йорк, където е заснел много от най-известните си филми.

Режисьорът на "Ани Хол", "Манхатън", "Пурпурната роза от Кайро", "Вики Кристина Барселона" и "Полунощ в Париж" е спечелил 24 номинации и четири награди "Оскар" през шестдесетгодишната си кариера, но не се е появил на церемонията да получи нито един от тях. Ветеранът вече десет години живее в Европа и не снима в родината си, след като американската киноиндустрия се дистанцира от него заради обвиненията в сексуално посегателство, отправени от осиновената му дъщеря Дилън Фароу. Срещу режисьора не е повдиган иск в съда, но по-старите обвинения срещу него избухнаха с нова сила в разгара на #Metoo през 2016 г. От края на 90-те Уди Алън е женен за Сун-И Превин, друга осиновена дъщеря на бившата му партньорка Миа Фароу.

Настоящият му проект е третият филм, който Уди Алън снима и в Испания, след "Вики Кристина Барселона" (2008) и "Фестивалът на Рифкин" (2020). Последният бе финансиран от испанската компания Mediapro и е заснет в Сан Себастиан, служейки като своеобразна кинематографична визитка на региона. 50-ият му филм "Чист късмет" бе сниман изцяло на френски език и показан на фестивала във Венеция и в европейските киносалони, макар че в САЩ получи ограничено разпространение и никакъв касов успех.

Уди Алън ще навърши 91 години на 30 ноември. Това го прави един от най-възрастните активни кинодейци, а също и от най-продуктивните - снимал е по един филм почти всяка година от края на 60-те до днес.