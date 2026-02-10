На 13 август ще проверим дали Господ още е DJ

София е спирка от тазгодишното световно турне на британската група "Фейтлес", информират организаторите Fest Team. Концертът им у нас ще бъде на 13 август, на Vidas Art Arena - бившият Колодрум в Борисовата градина.

"Да се качиш на сцена без Макси Джаз е предизвикателство. Но е и необходимо и ще се превърне в празник на жанра, който създадоха и респект към човека, който го вдъхнови", коментират от екипа. Вокалистът и текстописец на електронната формация почина на 65 години през 2022 г. Днес групата е в състав от другите си двама основатели - Систър Блис и Роло Армстронг.

Faithless е електронна група от Лондон, основана през 1995 г. Основните й членове през годините са Макси Джаз, Систър Блис и Роло Армстронг. Само година след началото те буквално "разбиват" дансингите по цял свят с парчетата Insomnia и Salva Mea от първия си албум Reverence. Сред основателите е и Джейми Като, но той напуска след втория албум Sunday 8 PM, от който е най-големият им хит God Is a DJ. Впоследствие имат още седем албума, последният от които е All Blessed от 2020 г. - единственият, в който Джаз не участва.

"Систър Блис и Роло Армстронг винаги са носели аурата на социално движение, манифест и глас на цяло поколение. С кариера, обхващаща над 25 години, дуото създава каталог, който определя представите за денс музиката и днес - с 10 сингъла в топ 10, шест албума в топ 5 (три от тях №1), над 20 милиона продадени копия и почти един милиард стрийма в дигиталните мрежи. Албуми като Reverence, Sunday 8PM и No Roots, и вечни химни като Insomnia, God Is a DJ и We Come 1 превръщат музиката на Faithless в символ на безброй нощи на страст и на протести, най-лични откровения и на колективна еуфория", коментират от Fest Team.

"Фейтлес" изнесоха концерт у нас през 2004 г., в състав Систър Блис и Макси Джаз, а през 2018 г. гостува само Систър Блис с DJ сет. Сегашното им шоу е описвано от организаторите като "енергично, сурово, извисяващо", с участието на специални гости и зрелищна сценография на Иван Моранди, работил и с Жан-Мишел Жар. Със сигурност на 13 август ще чуем всичките им големи хитове от края на XX и началото на XXI век.

Билетите за събитието се продават в Ticket Station на цени от 35 до 150 евро.