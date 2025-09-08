Кратка анимация от Франция триумфира на световния фест във Варна

Голямата награда от 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна беше присъдена на късометражния филм от Франция „Нощните ботуши“ на Пиер-Люк Гранжон. Това бе обявено на церемонията по закриването на форума, състояла се снощи във Фестивалния и конгресен център в морската столица, предаде БТА. В програмата място намериха над 70 филма от 20 държави.

В категорията за българска анимация призът отиде при „Човекът птица“ на Андрей Цветков. От детската програма най-високо бе оценен „Намерих кутия“ на Ерик Моншо от Франция, а сред студентските заглавия – „Зайчество“ на Манси Махешвари от Великобритания. Най-добрият пълнометражен филм се оказа „История за огъня“ на Уеню Ли.

Наградата за дебют заслужи „Балкониада“ на Ива Токмакчиева. Българският филм спечели и поощрение в категорията “Гран при”. Съюзът на българските филмови дейци отличи българската лента „Хартиеният Минотавър“ на Мария Николова заради демонстрираната висока литературна култура. Призът на Съюза на българските художници – картина на Иван Нинов, бе връчен на „Гарванера“ на Теодор Ралев.

Световният фестивал на анимационния филм във Варна продължава да лети. Това каза на церемонията по закриването на 21-вото издание на форума директорът му проф. Анри Кулев. Той отбеляза, че има периоди, когато нещата “трябва да се устискат”, за да бъдат пренесени през времето. Същото е, както с нашия живот на планетата. Ние се носим със страшна скорост на тази „троха“, създаваме си ужасни проблеми, бием се, хвърляме си бомби, без да имаме идея накъде вървим, каква точка на небитието ни е подготвила съдбата. Така е и с един фестивал. Не знаем накъде лети, какво ще се случи в бъдеще, веднъж е по-добре, друг път по-зле, но всички ние искаме да устискаме това положение. Екипът върши цялата работа, за което аз горещо им благодаря. Ясно е, че сърцето на киното е публиката и филмите са за нея, и ужасно ми се иска тази зала да се напълни както беше преди много години, но такъв е животът. Продължаваме да летим“, каза Кулев.

Тази година се проведоха две работилници в рамките на фестивала. Шест деца създадоха кратка анимация с помощта на менторите Карин Миралес и Антон Жеков. Тя бе показана на закриването. Нейна тема е лунното затъмнение, което е закодирано и в логото на фестивала тази година. Музиката към филма е от френската песен „Слънцето и луната“ от 1946 г. Логото е инспирирано от затъмнението на кървава луна, което се бе наблюдавано миналата нощ в небето.

В Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ по време на другата работилница бе измайсторен зоотроп, който можеше да бъде разгледан във вечерта на награждаването пред залата на Фестивалния и конгресен център. Подобно устройство за пръв път е изобретено през 1834 г. от Уилям Джордж Хорнър.