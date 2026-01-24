Испанската прокуратура свали обвиненията от Хулио Иглесиас

Испанската прокуратура прекрати предварителното разследване срещу певеца Хулио Иглесиас, обвинен в сексуален и физически тормоз от две жени, предадоха Ройтерс и АФП. Според прокурорите казусът не е в тяхната юрисдикция. Те заявиха в документ, до който Ройтерс има достъп, че певецът не може да съден в Испания, тъй като предполагаемите престъпления са били извършени в Доминиканската република и на Бахамите. Добавя се, че прокуратурата в тези две страни все още може да бъде сезирана от ищците. Посочва се също, че предполагаемите жертви не са испанки и не живеят в страната.

Правозащитната организация Women's Link Worldwide подаде жалба на 5 януари от името на две жени, които са работили в карибски имения на Иглесиас - в Доминиканската република и на Бахамите. Според обвинителките предполагаемите деяния са се случили между януари и октомври 2021 г. Американската телевизия Univision и испанската онлайн медия elDiario.es публикуваха разследване, свързано с твърденията на двете жени.

Според публикациите домашна помощница и физиотерапевтка на известния певец твърдят, че са били жертви на сексуални посегателства и тормоз от негова страна. Една от тях описва деяния, които могат да бъдат квалифицирани като изнасилвания, отбелязва АФП. По думите им описаните деяния са се случили през 2021 г. в именията на певеца в Доминиканската република и на Бахамите. "Чувствах се като предмет, като робиня в 21-ви век", казва една от двете ищци, идентифицирана с псевдонима Ребека в публикацията на Univision. "Той ме пипаше навсякъде", продължава младата доминиканка, която е била на 22 години, когато са се случили предполагаемите посегателства. Другата ищца - физиотерапевтка на певеца, идентифицирана като Лаура, е била на 28 години, когато е започнала да работи за него.

82-годишният Иглесиас определи обвиненията като "абсолютно неверни" в публикации в социалните медии. Ройтерс и АФП не успяха да се свържат с представители на певеца за коментар. Неговата звукозаписна компания "Сони" също отказа да обсъжда случая.

Йоланда Диас - вторият вицепремиер на испанското правителство, обаче побърза да осъди в социалната мрежа Bluesky "смразяващите свидетелства", които могат да бъдат окачествени като "ситуация на робство". Министърката на равенството Ана Редондо поиска в социалната мрежа Екс "да бъде проведено разследване докрай" на разкритите деяния, информира АФП. Писателят Игнасио Пейро, автор на биографията на Иглесиас "Испанецът, който очарова целия свят", и издателство Libros del Asteroide изразиха "дълбокото си съжаление" и обещаха "възможно най-скоро" да публикуват преработено и актуализирано издание на книгата.

Роденият през 1943 г. Хулио Иглесиас е латино изпълнителят с най-много продадени албуми в света.