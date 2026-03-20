Според вицовете, разпространявани в продължение на десетилетия, Чък Норис не се разболява. Но ето че американският актьор и световен шампион по карате е хоспитализиран в Хавай, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на източник, според когото екшън звездата все пак е "в добро настроение".

Сайтът не уточнява обстоятелствата около заболяването, освен че то е настъпило "през последните 24 часа на остров Кауаи". От агенция Франс прес са се свързали с екипа на Норис с молба за коментар, но са получили отказ.

Карлос Рей "Чък" Норис навърши 86 години миналата седмица, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс. "Аз не остарявам. Аз се развивам", заяви звездата в посланието си в типичен негов стил. "Няма нищо по-хубаво от малко екшън в слънчев ден, за да се почувстваш млад", добави Норис, който има черни колани в няколко дисциплини.

Експертът по бойни изкуства участва в редица екшън филми, сред като дебютира на екрана с кратка поява в The Wrecking Crew (1968 г.) с Дийн Мартин. Четири години по-късно епичната му битка с кунг-фу звездата Брус Лий в "Пътят на дракона" го утвържди като икона както на големия, така и на малкия екран. Известен е и от поредиците "Делта Форс" и "Уокър, тексаския рейнджър".

Сред последните му роли бе тази в "Непобедимите 2" от поредицата на Силвестър Сталоун, заснета основно в България.

В края на 2005 година Норис стана обект на един интернет-феномен, познат като "Факти за Чък Норис", които събират измислени, често абсурдни героични подвизи и черти на актьора. По-късно той пише в сайта си, че не е обиден от тях и намира някои за доста забавни.

Ето някои от най-добрите попадения на български:

Чък Норис не вярва в Дядо Коледа. Дядо Коледа вярва в Чък Норис.

Когато Александър Греъм Бел изобретил телефона, го чакали три пропуснати разговора от Чък Норис.

Когато Чък Норис отиде в Рим, римляните правят като Чък Норис, а не обратното.

Всички средновековни страни превеждали името на Чък Норис по един начин: бубонна чума.

Чък Норис не понася жълтия цвят и може да го изтърпи само за около 12 часа на ден. Затова слънцето залязва всеки ден.

Веднъж Чък Норис спечелил приза "Майстор готвач" с полуготови спагети.

Ако искате да пратите благодарствено писмо на Чък Норис, адресът е [email protected].

Чък Норис е единственият човек в света, който може да убеди баба си, че не е гладен.

Когато Чък Норис бели лук, не плаче. Плаче лукът.

Когато седне да вечеря в ресторант, Чък Норис получава 15% бакшиш.

Да бъдеш, или да не бъдеш - това е решение, което взема Чък Норис.

Когато Чък Норис пресича улицата, колите се оглеждат на двете страни.

Чък Норис може да смени гума на кола в движение.

На гърба на Китай пише "Произведено от Чък Норис".

Рожденият ден на Чък Норис е на 29 февруари. Всяка година.