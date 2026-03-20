Грешат ли вицовете? Чък Норис в болница

86-годишният непобедим актьор е приет в спешното в Хавай

Чък Норис
ЕПА/БГНЕС
Чък Норис

Според вицовете, разпространявани в продължение на десетилетия, Чък Норис не се разболява. Но ето че американският актьор и световен шампион по карате е хоспитализиран в Хавай, съобщи сайтът TMZ, позовавайки се на източник, според когото екшън звездата все пак е "в добро настроение".

Сайтът не уточнява обстоятелствата около заболяването, освен че то е настъпило "през последните 24 часа на остров Кауаи". От агенция Франс прес са се свързали с екипа на Норис с молба за коментар, но са получили отказ.

Карлос Рей "Чък" Норис навърши 86 години миналата седмица, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс. "Аз не остарявам. Аз се развивам", заяви звездата в посланието си в типичен негов стил. "Няма нищо по-хубаво от малко екшън в слънчев ден, за да се почувстваш млад", добави Норис, който има черни колани в няколко дисциплини. 

Експертът по бойни изкуства участва в редица екшън филми, сред като дебютира на екрана с кратка поява в The Wrecking Crew (1968 г.) с Дийн Мартин. Четири години по-късно епичната му битка с кунг-фу звездата Брус Лий в "Пътят на дракона" го утвържди като икона както на големия, така и на малкия екран. Известен е и от поредиците "Делта Форс" и "Уокър, тексаския рейнджър". 

Сред последните му роли бе тази в "Непобедимите 2" от поредицата на Силвестър Сталоун, заснета основно в България.

В края на 2005 година Норис стана обект на един интернет-феномен, познат като "Факти за Чък Норис", които събират измислени, често абсурдни героични подвизи и черти на актьора. По-късно той пише в сайта си, че не е обиден от тях и намира някои за доста забавни.

Ето някои от най-добрите попадения на български:

Чък Норис не вярва в Дядо Коледа. Дядо Коледа вярва в Чък Норис.

Когато Александър Греъм Бел изобретил телефона, го чакали три пропуснати разговора от Чък Норис.

Когато Чък Норис отиде в Рим, римляните правят като Чък Норис, а не обратното.

Всички средновековни страни превеждали името на Чък Норис по един начин: бубонна чума.

Чък Норис не понася жълтия цвят и може да го изтърпи само за около 12 часа на ден. Затова слънцето залязва всеки ден.

Веднъж Чък Норис спечелил приза "Майстор готвач" с полуготови спагети.

Ако искате да пратите благодарствено писмо на Чък Норис, адресът е [email protected].

Чък Норис е единственият човек в света, който може да убеди баба си, че не е гладен.

Когато Чък Норис бели лук, не плаче. Плаче лукът.

Когато седне да вечеря в ресторант, Чък Норис получава 15% бакшиш.

Да бъдеш, или да не бъдеш - това е решение, което взема Чък Норис.

Когато Чък Норис пресича улицата, колите се оглеждат на двете страни.

Чък Норис може да смени гума на кола в движение.

На гърба на Китай пише "Произведено от Чък Норис".

Рожденият ден на Чък Норис е на 29 февруари. Всяка година.

Още новини по темата

Чък Норис превзе мол Vera Su, уши байрак
25 Окт. 2021

Защо не успя щурмът на Капитолия? Чък Норис не беше там
13 Яну. 2021

Свръхчовешка тайна клиентела
03 Яну. 2021

Чък Норис се закани да разплаче Лукашенко
15 Авг. 2020

Държавата – това е Той
27 Септ. 2018

