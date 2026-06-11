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Глен Клоуз и Ридли Скот ще бъдат компенсирани с почетни "Оскари"

Те никога не са печелили състезателна награда въпреки многобройните си номинации и заслуги

11 Юни 2026
79-годишната Глен Клоуз държи рекорда за най-номинирана актриса - осем пъти, която никога не е печелила "Оскар".
ЕПА/БГНЕС
79-годишната Глен Клоуз държи рекорда за най-номинирана актриса - осем пъти, която никога не е печелила "Оскар".

Актрисата Глен Клоуз и режисьорът Ридли Скот ще получат почетни статуетки "Оскар", известни още като Governors Awards, обяви американската Академия за кинематографично изкуство и наука. Въпреки огромните си заслуги в киното, многобройните си номинации и също така достолепната възраст, и двамата никога не са били лауреати на състезателна награда. 

Смятана от дълги години за една от най-добрите актриси на Холивуд, 79-годишната Глен Клоуз е номинирана осем пъти. Първата е през 1983 за "Светът според Гарп", следват кинохитовете "Фатално привличане" и "Опасни връзки", а последната засега номинация на актрисата е за Hillbilly Elegy през 2021 г., екранизация по автобиографичната книга на настоящия американски вицепрезидент Джей Ди Ванс. Клоуз изравнява антирекорда на Питър О’Тул за най-много актьорски номинации без спечелен "Оскар", отбелязва АП. Тя е многократна носителка на всички други големи отличия в киното и развлекателната индустрия - три награди "Еми", три "Тони", три "Грами" и три "Златен глобус". 

88-годишният режисьор на основополагащи кинопроизведения като "Пришълецът", "Блейд Рънър" и "Гладиатор" Ридли Скот също няма личен "Оскар" въпреки четирите си номинации. През десетилетията неговото епично творчество съчетава успех и престиж, както при малцина други, а сред номинациите му за най-добра режисура се нареждат тези за "Телма и Луиз" и "Блек Хоук". "Сър Ридли Скот е истински визионер, чието десетилетно наследство остави незаличима следа в световното кино и култура", аргументират решението си от Американската филмова академия.

Заедно с тях двамата ще бъде награден и Флойд Норман. Първият чернокож аниматор в студиото на "Уолт Дисни", през годините той дава своя принос за класики като "Спящата красавица", "Мери Попинз", "Книга за джунглата" и "Робин Худ". Десетилетия по-късно той работи и по хитове като "Мулан", "Играта на играчките 2" и "Таласъми ООД".

Всички лауреати ще бъдат почетени на официална церемония на 15 ноември в балната зала "Рей Долби" в Холивуд – същото място, което е домакин и на основната церемония за наградите "Оскар". Т.нар. Награди на настоятелството (Governors Awards) обичайно се присъждат на творци с изключителна кариера, които до момента не са получавали състезателен "Оскар", особено ако са в напреднала възраст. Понякога обаче лауреатите изненадват Академията с творческо дълголетие. Най-фрапиращ пример бе създателят на музиката към над 500 филма Енио Мориконе, награден с почетен "Оскар" за цялостен принос към киното през 2007 г., когато бе на близо 80 г. Той обаче "хакна" наградите и осем години по-късно, на 87, спечели и състезателна статуетка за композициите си към "Омразната осморка" на Куентин Тарантино. 

88-годишният сър Ридли Скот има паметна кариера, простираща се в шест десетилетия, но едва ли вече се надява на състезателен "Оскар".
форум филм 88-годишният сър Ридли Скот има паметна кариера, простираща се в шест десетилетия, но едва ли вече се надява на състезателен "Оскар".
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Ключови думи:

почетен Оскар, Глен Клоуз, Ридли Скот

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