Феновете на „Оейзис“ поставиха рекорд за най-много изпита бира на „Уембли“

Феновете на група „Оейзис“ поставиха рекорд за най-голямо количество изпита бира по време на концертно събитие на стадион „Уембли“ за всички времена. Заглавието на третия албум на братя Галахър – Be here now, вече е перифразирано от шегаджиите като Beer here now („Бира тук и сега“). От кетъринг компанията, обслужвала концертите в Лондон на 25 и 26 юли, обявиха значително увеличение на броя на изпитите пинти бира за една вечер (1 пинта се равнява на 568 мл). Според британския Times, посетителите на скорошните концерти на „Оейзис“ са консумирали пиво над нормата за средния англичанин и са изпили значително повече от тези на други големи музикални събития на емблематичния стадион – повече от четвърт милион пинти на вечер.

За всяка от двете вечери са били продадени 250 000 пинти бира, значително надминаващи 120-те хиляди, продадени на концертите на „Колдплей“ през 2024 г. и скромните 40 хиляди на вечер за датите от турнето „Ерас“ на Тейлър Суифт миналата година.

Историческото турне във Великобритания (Уелс, Англия, Шотландия и Ирландия) на братята Лиъм и Ноел Галахър, които се събраха отново след десетилетие и половина раздяла и бурни конфликти, продължава, като музикантите излизат тази и утре вечер за още два концерта в Лондон, преди да се насочат към Единбург. 19-те дати на Острова, както е добре известно, бяха напълно разпродадени за нула време и в момента в някои медии циркулират слухове, че през 2026 г. „Оейзис“ може да дойдат и в континентална Европа. Обсъждат се дати за стадион „Сан Сиро“ в Милано за идния юни, но засега те не са надеждно потвърдени.

Вместо това обаче турнето на братя Галахър продължава от 24 август до 23 ноември с дати в Канада, САЩ, Мексико, Южна Корея, Япония, Австралия, Аржентина, Чили и Бразилия, въпреки че първоначално те бяха обявили, че за настоящата година няма да има други концерти освен тези на Острова.