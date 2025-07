Цял Бирмингам ще се сбогува с Ози Озбърн утре по време на прощално шествие, съобщи "Гардиън". Катафалката с фронтмена на Black Sabbath ще премине през града, където той е роден през 1948 г., и ще пътува заедно със семейството му до дома на "Броуд Стрийт", обяви градският съвет.

Кортежът, придружен от музикантите Bostin Brass, ще спре на моста и пейката на Black Sabbath, където стотици фенове се събират да оставят цветя и да отдадат почит, откакто легендата на рока почина миналата седмица на 76-годишна възраст.

Кметът Зафар Икбал заяви, че градът, където е израснал Озбърн, ще му даде "сбогуването, което заслужава". "Ози беше повече от музикална легенда, той беше син на Бирмингам", каза Икбал и добави, че всички знаят какво означава този момент за феновете му.

Очаква се събитието да привлече огромни тълпи от почитатели.

Всички разходи за процесията са платени от семейство Озбърн. Съпругата на Ози, Шарън, и децата им Кели и Джак - а може би и други от фамилията - ще се включат в шествието преди частното погребение, което ще се проведе по-късно през деня и за което не бяха разкрити подробности.

Ози се качи на сцената за прощален концерт в родния си Бирмингам по-малко от три седмици преди смъртта си. Той се събра с колегите си от Black Sabbath Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за първи път от 2005 г. насам, за да постави емоционален финал на половинвековната си кариера. Зрителите на стадион "Вила Парк" бяха над 42 хиляди.

"Нямате представа как се чувствам - благодаря ви от дъното на душата си", бяха думите на Ози към публиката. След това на екрана се появи съобщение "Благодаря ви за всичко, вие сте невероятни. Бирмингам завинаги", преди небето да се озари от фойерверки.

В колонка "Скъпи Ози" за лондонския в. Times през 2011 г. рокзвездата отговори на въпрос дали има някакви идеи за погребението си. "Честно казано, не ме интересува какво ще свирят; могат да пуснат Джъстин Бийбър, Сюзън Бойл и We Are the Diddymen, ако това ги прави щастливи", каза той тогава. "Но искам да се уверя, че е празник, а не траурно събитие."

В разговор с Rolling Stone през 2023 г. пък музикантът призна, че последното му желание е да се чувства “достатъчно добре“ за още едно изпълнение на живо, преди времето му да изтече (както се и случи): "Ако не мога да продължа да правя концерти редовно, просто искам да съм достатъчно добре, за да направя един, на който да кажа: "Здравейте, хора, много ви благодаря за живота ми."