Автори от 60 страни прииждат към Варна за Биенале на графиката

Варна е в последни приготовления за 23-ото Международно биенале на графиката – един от най-престижните форуми на графичното изкуство на Балканите. 515 творби на 358 автори от 59 държави са селекционирани за участие. Биеналето ще разположи експозициите и събитията си на три места в морската столица, като основното ще бъде Градската художествена галерия. Международното жури ще заседава на 12 и 13 август, а носителите на наградите ще бъдат обявени на церемонията по откриването на 14 август.

Организатори на проявата са Община Варна, Министерството на културата и Съюзът на българските художници. Пряк изпълнител на експозицията е Галерията за графично изкуство – Варна. Форумът е обявен под патронажа на кмета на Община Варна Благомир Коцев, който в момента е в ареста по непотвърдени обвинения.

Международното биенале на графиката – Варна, е първото в България и едно от десетте най-стари в Европа събития в сферата на графичното изкуство. Дебютното издание е през 1981 г., а негови инициатори са проф. Стоимен Стоилов и проф. Христо Нейков. Сегашното издание пък е първото в мандата на проф. Валери Чакалов като ръководител на Галерията за графично изкуство. Нова е и официалната визия на форума, чийто автор е уважаваният варненски художник, график и дизайнер Димитър Трайчев.

Интернационален подбор, журиране и награди

Тази година интересът за участие е огромен, подчертават организаторите. Одобрените за показ произведения са прецизно селектирани измежду подадените над 1600 графики на автори от 63 държави. Сред участниците са и носители на награди от предишни издания като Охая Хитоши (Япония), Дебора Чапман (Канада), Патипон Супанпонг (Тайланд), Лиу Фу (Китай), Агата Гертчен и Марчин Бялаш (Полша). Журито, направило първоначалния подбор, се състои от изявени български художници и графици: Петър Лазаров – председател, Емануела Ковач, Димо Колибаров, Димо Миланов и Моника Роменска – членове. Международното жури ще разгледа тази селекция на 12 и 13 август и ще присъди отличията на 23-тото издание, които ще станат известни по време на церемонията за откриването на 14 август от 18.30 часа в Градската художествена галерия “Борис Георгиев” – Варна.

Международното жури включва изтъкнати изкуствоведи и графици, доказали се на световната художествена сцена. Негов почетен председател е проф. Стоимен Стоилов, а членове са Ричард Нойс (Великобритания), Елспет Ламб (Шотландия), Анка Боериу (Румъния) и Жанг Лианг (Китай). На биеналето по традиция се връчват Голямата награда на град Варна, Специална награда на журито и три равностойни награди. Освен тях тази година форумът ще присъди и редица нови отличия – на Съюза на българските художници, на галерия „Папийон“, на Grand Mall и други институции.

Различни школи и техники

„В експозициите ще видим произведения на автори от водещи графични школи като Япония и Китай. Най-многобройни са графиците от Тайланд и Полша. При тях правят впечатление както младата възраст на авторите, така и високият професионализъм в използваните техники и сюжети. Все по-сериозно творческо и многобройно присъствие заявяват и държави като Мексико, Индия (те предпочитат теми със силно подчертана връзка на човека с природата, част от тяхната култура), Канада и Италия. Франция също се представя с повече автори в това издание, с работи, изпълнени с лиричност и финес. Тази година ще се запознаем и с графично творчество от екзотични държави като Мароко, Намибия, Шри Ланка, Колумбия. Интерес предизвиква и представянето на графичното изкуство на Пуерто Рико, Чили, Малайзия и Индонезия, което разкрива съвсем различни културни наслоявания и светоглед“. Така проф. Валери Чакалов представя накратко школите и техниките, открояващи се в новото издание, в очакване на решенията на международното жури.

Според шефа на Галерията за графично изкуство във Варна в творбите на българските автори пък можем да открием силно присъствие на теми, свързани с човешкия вътрешен свят и преживявания.

Варненското биенале е един от малкото графични форуми, отстояващи своята традиция във времето – да представя класически графични техники. При турските автори, например, силно се застъпва високопечатната техника ксилография, коментира проф. Чакалов. Стилът при тях е изразителен – на границата между абстрактното и реалното, в хармонични цветови гами, със силно наслоено мастило. Като цяло се наблюдава и стремеж към нови изразни средства – използват се смесени техники в най-различни вариации.

Какво, къде, кога

Както стана дума, изложението ще заеме три локации във Варна. Откриването на 14 август е в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“, където на 16 и 17 август ще има дискусии и презентации на членове на международното жури. В галерия „Ларго“ откриването е на 15 август. Галерия „Графит“ на 19 август организира среща-разговор под мотото „Вечни теми, нови форми“.

Биеналето ще бъде съпътствано от лекции на членовете на международното жури, прожекции на документални филми, беседи и уъркшопове. Изложбата ще гостува и в други градове на страната.