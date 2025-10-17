60 танцьори ни повеждат по прекия път към щастието

60 танцьори ще поведат тази неделя ценителите на фолклора по “Прекият път на щастието”. Професионални танцьори и любители ще представят в столичния “Културен дом Искър” богатите традиции на България в едно голямо надиграване. Краен арбитър в това пътуване към българското ще бъде публиката.

Авторският спектакъл “Прекият път към щастието” е дело на професионалния танцьор и хореограф Христо Костадинов, посветил на проекта близо 2 години. “Избрах това име за спектакъла, защото за мен танцът, фолклорният ритъм е щастие. Всяка вечер в залата ние отваряме вратата и поемаме по този път”, разказа Костадинов.

Спектакълът представя основните етнографски области на България през уникални музикални картини, които ще излъчат най-добрите танцьори за голямо финално надиграване. В Пиринска Македония най-добрият танцьор ще бъде проводен по пътя от булката. В Добруджа - от майката, в Шоплука - от настръхнали помежду си махали. Картина след картина авторска музика и изумителното разнообразие на българския фолклор. Северняшки и тракийски блок, гайди, тъпани - музика, която те кара да тръпнеш и да играеш.

“Тук земята е черна и плодородна, и чака с отворени обятия ръката, която ще я посее”, е възпята Добруджа. В спектакъла на Костадинов житото е посято от 60 пленени от фолклора мъже и жени - професионалисти и любители, за една богата жътва. Водещ е Рангел Вангелов, а основната тежест на изпълнението ще падне върху раменете на танцьорите от професионална танцова формация “Табиетлии”.