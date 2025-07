40 000 дочакаха Guns N' Roses

Не може да преувеличим с изказването, че Guns N' Roses на стадион "Васил Левски" бе най-очакваният концерт за 2025 г. у нас. Ажиотажът започна още през ноември, когато в профил на групата се появи кратко споменаване (с правописна грешка) на София в графика им за идната година. Няколко седмици по-късно дойде официалното потвърждение от организаторите Fest Team. Стадионът се напълни, а публиката бе смесица от тийнейджъри и техните майки и бащи (че и баби и дядовци), пазещи носталгични чувства от златните години на бандата в края на 80-те и 90-те на миналия век.

Двете водещи фигури на "Гънс" - Аксел Роуз и Слаш, са гостували поотделно у нас. Аксел през 2012 с нещо под името Guns N' Roses (де факто той бе единственият оригинален член, който припяваше хитове на групата), и Слаш през 2013 и 2015 с бандата си The Conspirators. Скоро след това двамата се сдобриха в името на осигурените старини и направиха тригодишното световно турне Not In This Lifetime… (2016–2019), което зае четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни обиколки за всички времена. Тогава България бе пропусната. Не и сега. Освен титулярите на микрофона и китарата, в групата днес са още двама от оригиналните членове - басистът Дъф Маккагън и клавиристът Дизи Рийд (но на кийбордите има и страхотна мацка, Мелиса Рийз).

Ето защо концертите на "Гънс" не са просто концерти, ами пътуване през времето и цялата им 40-годишна (с прекъсвания) кариера. Това получиха и зрителите на стадион "Васил Левски", макар някои да останаха недоволни от колебливия глас на Аксел - то не е новина. Но пък колегите му, особено Слаш, който утре навършва 60 години, поддържаха ниво.

Обикновено звездните артисти изчакват да падне мрак, за да изгреят на сцената, но не и Guns N' Roses. След 45-минутен стегнат сет на рап легендите (не особено популярни у нас) "Пъблик Енеми", "Гънс" излязоха като за детска дискотека - още в 19:20 часа. Очакваха ги над три часа хитове: Welcome to the Jungle, Sweet Child o' Mine, Knockin' on Heaven's Door, You Could Be Mine, Don't Cry, Live and Let Die, Chinese Democracy, Civil War, November Rain. Общо 31 песни, сред които и по-неизвестните Bad Obsession, It's So Easy, Sorry, The General, Absurd и др., за да се стигне до зрелищния финал с Paradise City.

Което пък доведе до взрив на съдържание в социалните мрежи: кога друг път ще ти се удаде да снимаш любимците си (па и да не са любимци) на светло?