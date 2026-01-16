Здравното министерство ще подобрява мизерната храна по болниците

Фейсбук Почти навсякъде в изискванията към доставчиците има храната да е разнообразна и съобразена с диетичните изисквания, но резултатът е нещо много различно.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов създаде работна група, която трябва да разработи и предложи нормативен акт за регламентиране на изискванията към организираното хранене в лечебните заведения, съобщиха от здравното министерство. Целта е въвеждането на минимални изисквания за вида и качеството на болничната храна, както и на основни организационни практики, свързани с храненето на пациентите, обясняват оттам. В работната група са включени експерти от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, специалисти по хранене и диететика. В заповедта е посочено, че председателят на работната група може да привлича и други експерти. Срокът за предложения е април.

Болничната храна е на фокус, след като Комисията за защита на конкуренцията започна проверка за картел на три фирми при доставките за столични болници. Отделно непрекъснато в социалните мрежи се споделят потресаващи кадри от "менюто" на пациентите, което вместо здравословно и пълноценно изглежда направо опасно за здравето им.

Проверка на "Сега" в няколко обявления за набиране на кандидати да доставят храна на болници показа, че изискванията стъпват върху доста екзотична колекция от нормативни актове, нито един от които не е специално насочен към болничната храна. Основно специфичните диети, които са задължителни при много заболявания, трябва да отговарят на сборник с рецепти за диетични ястия, издаден от МЗ през далечната 1984 г. за ползване от заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения. Цитират се често и законът за храните, кратичката наредба с препоръки за физиологичните норми на хранене на населението, в която се изброяват препоръчителните количества мазнини, белтъчини и пр. за различните възрасти, наредбата за хигиена на храните, за пластмасите и др. Като цяло обаче изискванията са доста общи, с неизменното количество хляб към всяка диета - минимум 100 г, без изискване какъв точно да е хлябът например.

Сборникът с диетични рецепти може да се открие в антикварните сайтове. Ето някои извадки от него: