Таксата за дело за личен фалит ще е само 10 евро

Таксата за започване на дело за личен фалит ще е само 10 евро. Това става ясно от проектопромени в Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. Те са пуснати за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации.

Предлага се в производството по несъстоятелност на физически лица да се събира 10 евро такса по молба за откриване на производството и по молба за установяване на предпоставките за погасяване на задълженията. За обжалване пред въззивна и касационна инстанция таксите са наполовина – 5 евро. Авторите на промените изрично пишат, че всички такси са в малък размер, защото са съобразени с това, че хората, които тръгнат към личен фалит и без това нямат средства.

Законът за несъстоятелност на физическите лица (ЗНФЛ) беше приет през юни т.г., но още не е влязъл в сила, защото бе даден няколкомесечен гратисен период за уреждане на процедури и такси. С него е регламентирано, че в производството за личния фалит се събират само прости такси, които се определят от Министерския съвет. Освен това беше записано и, че държавните съдебни изпълнители (ДСИ) може да бъдат назначавани за синдици и вместо възнаграждение, за дейността им ще се събира държавна такса.

Така сега се определя и размера та таксите. Освен вече изредените, е предвидено, че за действията, извършвани от назначен за синдик държавен съдебен изпълнител да се събират 50 евро за съставяне на списъци на вземанията и за изготвяне на план за погасяване, 25 евро за извършване на опис на имуществото и установяване на масата на несъстоятелността и 15 евро за изготвяне на сметка за разпределение. Предложените размери са съобразени с мотивите на законодателя, с предложенията на органите на съдебната власт, с размера на таксите по други подобни производства, както и с необходимостта съдебната защита на гражданите да е финансово достъпна, поради което не са разходоориентирани, твърдят авторите на таксите.

Ако всички документи бъдат навреме приети, то първите молби за личен фалит ще може да се приемат през април 2026 г.Да поиска да бъде обявен в несъстоятелност ще може всеки добросъвестен длъжник, който в продължение на повече от 12 месеца не може да плати свои изискуеми парични задължения за общо над 10 минимални работни заплати (МРЗ). От 1 януари 2026 г. МРЗ става 620,20 евро. Това означава, че задълженията ще трябва да са поне 6202 евро.