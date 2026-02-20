Срив в е-система блокира електронните услуги на Столична община

Срив в националната Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерството на електронното управление (МЕУ) е довел до блокиране на електронните услуги и обработването на електронни документи в Столична община. Проблемът е отстранен, но има натрупани забавяния в обработката на информацията.

Подаването на заявления за услуги по електронен път през портала на egov.bg на Столична община беше блокирано, обясниха от екипа на Васил Терзиев. Системата не е позволявало и изпращане или получаване на официални документи (преписки) от и към общината. Всички входящи към Столична община преписки, подадени в последните 24 часа (над 1000 на брой), не са били регистрирани деловодно, поради което не са били обработвани. С приоритет се обработват резултати от заявени електронни услуги и където е възможно се изпращат на гражданите по друг комуникационен канал, допълват от Столична община. От общината уточниха, че на място в офисите документи са били приемани.

"Веднага след отстраняване на проблема, нашите служители започват работа с удължено работно време, за да обработят натрупаните документи в най-кратки срокове. Столична община поднася своите извинения за неудобството, причинено от обстоятелства извън прекия контрол на местната администрация", пишат още от общината.