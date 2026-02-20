Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Срив в е-система блокира електронните услуги на Столична община

Днес, 13:15

Срив в националната Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерството на електронното управление (МЕУ) е довел до блокиране на електронните услуги и обработването на електронни документи в Столична община. Проблемът е отстранен, но има натрупани забавяния в обработката на информацията. 

Подаването на заявления за услуги по електронен път през портала на egov.bg на Столична община беше блокирано, обясниха от екипа на Васил Терзиев. Системата не е позволявало и изпращане или получаване на официални документи (преписки) от и към общината. Всички входящи към Столична община преписки, подадени в последните 24 часа (над 1000 на брой), не са били регистрирани деловодно, поради което не са били обработвани.  С приоритет се обработват резултати от заявени електронни услуги и където е възможно се изпращат на гражданите по друг комуникационен канал, допълват от Столична община. От общината уточниха, че на място в офисите документи са били приемани. 

"Веднага след отстраняване на проблема, нашите служители започват работа с удължено работно време, за да обработят натрупаните документи в най-кратки срокове. Столична община поднася своите извинения за неудобството, причинено от обстоятелства извън прекия контрол на местната администрация", пишат още от общината. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

електронни услуги

Още новини по темата

МВнР даде 800 000 лв. за безполезен е-портал

29 Апр. 2020

Е-агенцията пусна горещ телефон за електронните услуги
03 Апр. 2020

Вписването в избирателните списъци ще става и по електронен път
05 Септ. 2019

Българските институции продължават да използват незащитени сайтове
24 Септ. 2018

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?