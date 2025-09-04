София получава държавни имоти за детска градина и зелен ринг

Въпреки обтегнатите отношения между Столична община и областната управа покрай парк “Врана” София получава държавни терени за изграждане на детска градина и развитие на зеления ринг. Областният управител на София Стефан Арсов е подписал договор за безвъзмедно прехвърляне на държавен имот за изграждане на детска градина в Изгрев, както и на терен за реализация на проекта “Зелен ринг-София.

."Държавата и местната власт трябва да работят заедно за осигуряване на качествена образователна и социална среда за най-малките деца. Това решение е конкретна стъпка за преодоляване на дефицита на свободни места в детските градини в София", изтъква Арсов. Той допълва, че проектът “Зелен ринг - София” е ключов за изграждането на устойчива среда и ще свърже паркове, квартали и обществени пространства в единна зелена система.

"С тези стъпки ние не само решаваме конкретни проблеми на гражданите, но и градим по-зелена, устойчива и приятна София за всички. Инвестициите в образованието и в екологичната инфраструктура вървят ръка за ръка", коментира Стефан Арсов.

Областен управител и община влязоха в обтегнати отношения покрай поставен ултиматум от кмета Васил Терзиев областта да прехвърли собствеността върху парк “Врана” на кметството или да приеме, че общината спира да поддържа парка. В крайна сметка паркът бе затворен за посетители и мина под управлението на управата, като за целта МС отпусна извънредни 1.3 млн. лв. по бюджета на областната управа. При приемането на парка областния управител обвини в прав текст Столична община за дългогодишнот му занемаряване, а проверка установи 999 изсъхнали проблеми. Областната управа възнамерява да развита парка с провеждане на богата културна програма, като входът към парка ще бъде свободен.