Елиана Илиева е новият шеф на Агенцията по вписвания

Зам.-министърът на правосъдието Ива Кечева представи пред служителите на Агенция по вписванията новия изпълнителен директор на институцията – Елиана Илиева. Тя е назначена на длъжността със заповед на министъра на правосъдието от 21 май 2026 г., съобщава министерство на правосъдието.

Само преди ден правосъдният министър Николай Найденов даде специален брифинг, на който обяви, че освобождава досегашния дългогодишен шеф на агенцията Даниела Митева. Той обяви, че освобождаването е станало след преглед и анализ на работата на ведомството. "Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани", каза Найденов.

Новият шеф на агенцията Елиана Илиева е представена като юрист с дългогодишен професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси.

Магистър по право е от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и е преминала редица специализирани обучения в областта на обществените поръчки, европейските политики, финансовото управление и защитата на личните данни при работа с изкуствен интелект, включително международни обучения в Солун и Маастрихт.

Според официалната й биография, професионалният й път започва като юрисконсулт в Регионална дирекция по горите (2005 г. – 2008 г.), където натрупва сериозен практически опит в административно-наказателното производство, обществените поръчки и процесуалното представителство. В периода 2008 – 2016 г. заема длъжността началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“ в районна администрация „Сердика“ към Столична община. Там ръководи и координира правната и административната дейност на администрацията, участва в управлението на ключови административни процеси и изгражда ефективна междуинституционална координация.

От 2016 г. до назначаването й за изпълнителен директор на Агенцията по вписванията е адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Илиева притежава експертиза в правното обслужване, координацията на административни дейности, работата по европейски програми и процесуалното представителство, както и доказани организационни и управленски умения, твърди правосъдното министерство.