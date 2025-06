Иран атакува бази на САЩ в Катар, Бахрейн и Ирак

Иран изстреля 14 ракети ракети по американска база в Катар, съобщи Clash Report. Над Доха се чуха взривове. Основната цел на атаката бе най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток - „Ал-Удейд" - тя се намира на 30 км от Доха и в нея е щабът на Централното командване на САЩ (CENTCOM). В базата са разположени повече от 10 000 американски военнослужещи, но всички бяха евакуирани преди иранската атака.

Не е ясно какви са щетите по базата - Иран е предупредил по-рано Катар за атаката по американската база. Катар съобщи, че ПВО е прихванала ракетната атака - няма жертви и няма разрушения. Има данни, че 1 ракета е паднала край базата, а само според непотвърдени ирански данни, 3 ракети все пак са попаднали в американската база. "Нападението ни срещу базата "Ал-Удейд" не застрашава братски Катар", заявиха иранците.

Малко по-късно Иран изстреля балистични ракети и по посока на Бахрейн, където се намира щабът на Централното командване на Военноморските сили на САЩ (U.S. Naval Forces Central Command - NAVCENT) и на Пети флот на САЩ (U.S. Fifth Fleet). Бахрейн е основна база на американските ВМС. Задействани бяха сирени за тревога в Бахрейн.

CNN съобщи, че е атакувана и военновъздушна база Айн ал-Асад в Ирак, близо до границата с Кувейт. Дрон пък падна в йорданската столица Аман и причини материални щети, съобщи йорданската новинарска агенция ПЕТРА. В съобщението не се посочва произхода на безпилотния летателен апарат.

Иран обяви, че с това започва операция "Башарат ал-Фатх" ("Предвестия на победата"). Техеран заяви: "В отговор на американското нападение срещу мирните ядрени съоръжения на Иран, Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е нанесъл мощен ракетен удар по военновъздушната база Ал-Удейд в Катар - най-голямата военна база на Америка в Западна Азия."

Преди ударите Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия затвориха въздушното си пространство. Въпреки това се стигна до ситуация при която пасажери снимаха работата на катарската ПВО. Турските авиокомпании също спешно отмениха полетите до емирствата.

След иранската атака бе съобщено, че американски изтребители са вдигнати във въздуха от военновъздушна база в Саудитска Арабия и се насочени към Иран, но чиновници от Вашингтон заявиха, че Тръмп не възнамерява да предприеме ответни мерки срещу Иран след неговия „неуспешен“ опит за ответен удар. Самият президент заяви, че сега очаква Иран да се съгласи на преговори и същото да направи Израел.

Тръмп даже благодари на Иран, че е предупредил за атаката си - заради това не е убит нито един човек.

В отделен пост Тръмп написа: "ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СВЕТА, ВРЕМЕ Е ЗА МИР!"

Цените на нефта Brent на лондонската борса падна до $71 за барел за първи път след 16 юни.

Изтребители на САЩ и С.Арабия бяха вдигнати във въздуха. Френските и британските ВВС също вдигнаха самолетите си в региона в готовност да прехванат ирански ракети. В същото време президентът на САЩ Тръмп спешно свиква екипа си по национална сигурност в Белия дом, съобщи Axios. По-рано американското и британското посолство в Катар направиха изявления, в които посъветваха своите граждани да се погрижат за сигурността си.

Базата „Ал-Удейд“ в Катар е дом на 10 000 войници. В Емирствата пък са разположени въздушната база на САЩ Ал Дафра (Al Dhafra Air Base), разположена на юг от Абу Даби, и пристанището Джебел Али (Jebel Ali Port) в Дубай, което приема кораби на ВМС на САЩ

По-рано днес американска база в Сирия е била атакувана, съобщи иранската агенция Mehr. Според Fars, базата е била подложена на минометен обстрел.

По данни на агенцията, под ракетен обстрел е попаднала американската база в района на Касрук, в западната сирийска провинция Хасака. Не е ясно нито дали Иран е атакувал базата, или това по-скоро е дело на ирански проксита, нито какви са щетите по базата в резултат на атаката.

Според Al-Maalouma американските войски са били поставени в състояние на повишена готовност. След нападението в региона са били засилени мерките за сигурност.

Съединените щати започнаха да преструктурират военното си присъствие в Сирия, намалявайки броя на базите си. Въпреки че някои бази се затварят, Касрук е една от оставащите оперативни бази, заедно с нефтеното поле Омар и Шадади.

Съобщава се, че в базата в Касрук, провинция Хасака, в момента са разположени американски, британски и френски сили. Там се изгражда и голяма полева болница.

Иран обеща да отговори на американския удар по три ядрени обекта на страната. Иранският президент Масуд Пезешкиан обеща бърз отговор, новият началник на щаба на иранските въоръжени сили, Абдолрахим Мусави, заяви, че САЩ са нарушили суверенитета на Иран и "са влезли във войната ясно и директно", а говорителят на иранските въоръжени сили, Ебрахим Золфагари, заяви, че "борците на исляма ще ви нанесат сериозни, непредсказуеми последици с мощни и целенасочени военни операции.

Сравнения

Ситуацията прилича на онази от 2020 г., когато американците убиха ген. Касем Солеймани, а Иран прати ракети по база на САЩ в Ирак. Тогава и двете страни не ескалираха конфликта - САЩ бяха си свършили работата, а Техеран показа, че е отвърнал на американците.