ЕПА/БГНЕС Десетки държавни и правителствени лидери се събраха в германската столица, за да координират усилията си в подкрепа на Киев.

25 страни-членки на ЕС са представени на днешната среща в Берлин на "Коалицията на желаещите", подкрепяща Украйна, а само България и Словакия присъстват в качеството на "наблюдатели", разказва "Дойче Веле" , като се позовава на собствени източници.

Повечето европейски държави са пратили премиерите и президентите си, Канада и Турция – своите министри на отбраната, а Австралия, Нова Зеландия и Япония – посланиците си във ФРГ. Там са украинският президент Володимир Зеленски, премиерът на Великобритания Анди Бърнам, председателите на Европейската комисия и Европейския съвет - Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, специалните пратеници на Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф и др.

Единствено посланиците на България и Словакия наблюдават събитието, което се счита за своеобразен отговор на тристранната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай.

"Срещата има за цел тясно съгласуване и подкрепа от страна на партньорите за по-нататъшни преки преговори между Русия и Украйна с активното участие на САЩ и европейските държави в рамките на така наречения "Екип Европа", казва се в официалното съобщение.