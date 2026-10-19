Тунелът "Топли дол" вече е тапа на "Хемус" и така 6 месеца

Тунелът беше в дълъг ремонт в единия ръкав, сега е ред на тръбата в посока София.

Четвърти ден транспортен хаос цари на автомагистрала „Хемус“. Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на обходен маршрут предизвикват километрични задръствания. Днес през деня опашката от автомобили надхвърли 10 километра. Колоната се движеше с ниска скорост, като близо час бяха необходими за изминаването на участък от 20 километра.

Обходните маршрути на магистрала „Хемус“ са два – през прохода Витиня, който е затворен за ремонт, и през Арабаконак, който е останал за повечето хора и за държавата само като текст от учебниците по история, защото ремонт не му е правен от повече от 20 години. Въпреки това има хора, готови да минат оттам, за да заобиколят тапите, показа репортаж на bTV.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ е абсолютно необходим заради критичното му състояние, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който днес бе на обиколка из Северозападна България.

На 12 октомври тръбата в посока към София бе затворена и сега цялото движение е двупосочно в другата тръба, към Варна, а скоростта е ограничена на 50 км в час. Най-лошото е, че това "затапване" на трафика ще продължи половин година. Арх. Шишков даде утешителна информация - около коледните и новогодишните празници строителят ще пусне временно трафика и в двете тръби на тунела.

Частта в посока Варна бе напълно реновирана от ноември 2023 г. до юли 2024 г. Сега е вторият етап на основния ремонт на "Топли дол", като се очаква рехабилитацията на съоръжението в посока София да завърши през април догодина.

Обходният път през Витиня не може да бъде ползван, защото е изключително опасен - заради подпорна стена, която може да падне всеки момент, обясни министърът. Ремонтът се предвижда да започне в началото на 2027 г. и ще продължи около година.

"Топли дол“ е при 39-ия км на АМ „Хемус“. В експлоатация е от 1985 г.

"Държавата в годините назад е неглижирала проблема с пътната безопасност. Състоянието на пътната ни мрежа е такова, че когато трябва да се извършват основни ремонти, се налага да се затварят пътища, защото това е единственото решение да въведем пътната мрежа в по-добро състояние и ние работим за това", коментира арх. Шишков.

Пътната агенция обяви следните ориентировъчни срокове във връзка с ремонта на "Топли дол":

- около 18 декември - временно пускане на движението и в двете тръби, за да се улесни трафикът за Коледа и Нова година.

- около 11 януари 2027 г. тръбата за София отново ще бъде затворена за довършителни дейности.

- през април 2027 - пълно завършване на обекта и въвеждане в експлоатация

Какво предстои

В затворената тръба се извършва подмяна на асфалтовата настилка, изграждане на хидроизолационна и отводнителна система, нови тротоарни блокове и укрепване на срутище при портала на тунела. Монтират се модерни системи за вентилация, осветление, пожароизвестяване, видеонаблюдение, както и нови напречни аварийни връзки между двете тръби за пешеходна евакуация.