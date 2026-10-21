Шишков се уплаши от километричните задръствания по "Хемус"

Километричните задръствания по магистрала Хемус при тунела "Топли дол" притесниха министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Той е свикал спешно съвещание в сряда с кметовете на Ботевград и Горна Малина и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ в търсене на решения. На 12 октомври половината от тунела - в посока към София, бе затворена заради основен ремонт и сега цялото движение е двупосочно в другата тръба, към Варна. В същото време алтернативен път няма - шосето през Витиня също е в ремонт и е затворено.

Тунелът "Топли дол" вече е тапа на "Хемус" и така 6 месеца Четвърти ден транспортен хаос цари на автомагистрала „Хемус". Ремонтът на тунел „Топли дол" и липсата на обходен маршрут предизвикват километрични задръствания. Днес през деня опашката от автомобили надхвърли 10 километра.

Спешаването идва след остри критики на Института за пътна политика към министъра. От неправителствената организация обвиниха арх. Шишков, МРРБ и АПИ, че са допуснали голямо забавяне на ремонта на "Топли дол", който по график е трябвало да приключи още миналата година. Изпълнението на обществената поръчка не само се е забавило, но и е поскъпнало - с анекси, твърдят от ИПБ. Така по едно и също време са започнали ремонти и на тунела по магистралата, и на единствения аллтернативен път - идеална рецепта за задръствания.

Очаква се след съвещанието арх. Шишков да обяви пред медиите идеи за облекчаване на движението.

Досега

Рехабилитацията на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ се изпълнява от „ОРС – Инфраструктура“ ООД след проведена обществена поръчка. Първо бе ремонтирана тръбата в посока Варна. Дейностите в лявата тръба (посока София) тръгнаха, после бяха временно замразени заради активирало се срутище при портала на тунела и други технически проблеми, което е наложило допълнително проектиране и укрепване, обясниха от АПИ.

Договорът е анексиран заради "непредвидени обстоятелства" и проектът е поскъпнал с над 3.4 млн. евро (близо 7 млн. лева), достигайки от 21.6 млн. евро без ДДС . [

Затварянето на половината тунел "Топли дол" и пренасочването на целия трафик в другия "ръкав" при ограничение на скоростта до 50 км/ч доведе огромни задръствания и на 10-километрови опашки от автомобили.

От пътната агенция обявиха, че са задължили изпълнителя да премине на двусменен режим, за да се ускори ремонтът.