София има нов заместник-кмет по транспорта

Кметът на София Васил Терзиев назначава Иван Николов за заместник-кмет с ресор „Транспорт и градска мобилност“, съобщиха от Столична община. Николов поема поста по-малко от три седмици след освобождаването на предшественика му Виктор Чаушев. Кметът Терзиев отстрани Чаушев, като обяви, че лично ще се ангажира с изпълнението на голямата инвестиционна програма на София, за която общината ще изтегли близо 400 млн. евро заем.

Досега Николов е бил директор на дирекция „Транспорт“ в Столична община, където от 2017 г. работи по управлението и развитието на обществения транспорт, оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти. Основната задача му задача като заместник-кмет е да ускори изпълнението на започнатите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества. Приоритетите включват въвеждането в експлоатация на новите превозни средства, оптимизацията на маршрутите и подобряването на скоростта и редовността на градския транспорт чрез по-добра организация на движението и приоритет за превозните средства на обществения транспорт.

Николов ще работи и за осигуряване на допълнително финансиране за модернизацията и ежедневната дейност на транспортните дружества, подобряване на условията на труд и преодоляване на недостига на кадри. Той трябва да подготви и нов Генерален план за организация на движението и разработването на транспортен модел на София.

Обновяване на градския транспорт

Програмата за модернизация на градския транспорт в София включва както обновяване на подвижния състав с нови трамваи, автобуси и влакове на метрото, така и обновяване на депата и транспортната инфраструктура.

За „Столичен електротранспорт“ през 2027 г. са предвидени доставки на общо 75 трамвая и 50 електробуса, а през 2028 г. – още 18 широкорелсови трамвая за линии 20 и 22, за които се планира сключване на договор до края на 2026 г.

За „Столичен автотранспорт“ предстои доставката на 42 съчленени автобуса втора употреба през 2026–2027 г., както и на туристически и 12-метрови автобуси. В началото на 2027 г. се предвижда стартирането на обществени поръчки за 200 нови автобуса, от които 130 съчленени и 70 стандартни, с планирани доставки през 2028 г.

За „Метрополитен“ се очаква доставката на 8 нови влака за Линия 3 до януари 2027 г., както и на още 16 влака за линии 1, 2 и 4 през 2028 г., припомнят от Столична община.