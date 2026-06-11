Областният управител на София върна преименуването на парка "Заимов"

Областният управител на София Йовелина Тихова е върнала за ново разглеждане решението за преименуване на столичния парк "Ген. Владимир Заимов" на парк "Оборище". Паркът бе преименуван в края на май с ожесточени спорове в СОС, очаква се те да станат още по-разпалени.

Към решението липсва задължително становище на Консултативния съвет по именуване и преименуване на обекти към СОС, както и яснота на какво правно основание е извършено преименуването, съгласно действащата общинска наредба, изтъкват от областната управа. Оттам допълват, че решението е предизвикало негативни обществени реакции, като посегателство над паметта за антифашизма, с която се свързва името на ген. Владимир Заимов.

Роденият през 1888 г. в Кюстендил ген. Заимов има изключителна военна биография - участвал е в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни, награждаван е за военна храброст и в Междусъюзническата, и в Първата световна. Смятан е по това време за един от най-добрите експерти по артилерия в България. През 1935 г. е уволнен от армията за антимонархически прояви със званието генерал-майор, а през януари 1939 г. о.з. ген. Заимов се поставя в услуга на съветското разузнаване. Заимов не е бил съгласен България да е в съюз с Хитлер. Работи под псевдонима „Азорский”. През 1942 г. е заловен и е осъден на смърт, но през 1945 г. е помилван.

Именно дейността на ген. Заимов като шпионин даде повод за преименуването на парка. "Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество, смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно - парк „Оборище“, написаха в мотивите авторите на предложението - Иван Сотиров ("Синя София"), Веселин Калановски (ПП-ДБ) и Антон Койчев (ГЕРБ-СДС). Така паркът си върна старото име "Оборище", което е носил от 1998 до 2007 година.