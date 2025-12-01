“Люлин” започна да отчуждава терени за нов голям парк

Интернет Това е проектът за "Люлин градина", който е на трупчета. Той сега ще се конкурира с проект за нов централен парк.

Столичният район “Люлин” и дирекция “Инвестиционно отчуждаване” са започнали отчуждителните процедури за изграждане на нов голям централен парк в района. Според кмета на “Люлин” Георги Тодоров това е сбъдната мечта за квартала, като районът ще се бори за включването на парка в капиталовата програма за 2026 година и работата може да бъде започната още догодина. Докато “Люлин” чака отчуждаване за новия централен парк, друг вече отчужден обект за парк - “Люлин градина” в “Люлин 6” стои без реализация, въпреки че е включен в бюджета на общината.

Десетилетия наред създаването на парк в “Люлин” е сред най-големите желания на местната общност, коментира пред БТА кметът Тодоров. Той уточни, че геодезическото заснемане и каптажът е за бъдещата поливна система са завършени и в момента се работи върху идеен проект за парка. Жителите на района също ще могат да дадат мнение по проекта.

“Ще настоявам за включване на парка в капиталовата програма за 2026 г.”, коментира Тодоров.

На този фонд друга мечта на района - за изграждането на нов парк върху 15 декара в “Люлин 6”, стои без движение. Проектът “Люлин градина” бе отчужден и вече фигурира във втора поред капиталова програма с осигурено финансиране, но поръчка така и не се възлага, коментира Андрей Зографски от “Спаси София”. В бюджета за 2025 г. обектът фигурира с прогнозна стойност от 2.5 млн. лв. и заложено финансиране от 800 000 лв., но поръчка така и не е бе обявена, коментира Зографски.

Постът на кмета за начало на отчуждителните процедури е предизвикал одобрени от много люлинчани. На този фон обаче много от коментиралите задават въпроси на Тодоров за неизвозен боклук в района.