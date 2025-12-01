Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

“Люлин” започна да отчуждава терени за нов голям парк

Това е втори подобен проект в квартала, "Люлин градина" стои без движение

Днес, 17:04
Това е проектът за "Люлин градина", който е на трупчета. Той сега ще се конкурира с проект за нов централен парк.
Интернет
Това е проектът за "Люлин градина", който е на трупчета. Той сега ще се конкурира с проект за нов централен парк.

Столичният район “Люлин” и дирекция “Инвестиционно отчуждаване” са започнали отчуждителните процедури за изграждане на нов голям централен парк в района. Според кмета на “Люлин” Георги Тодоров това е сбъдната мечта за квартала, като районът ще се бори за включването на парка в капиталовата програма за 2026 година и работата може да бъде започната още догодина. Докато “Люлин” чака отчуждаване за новия централен парк, друг вече отчужден обект за парк - “Люлин градина” в “Люлин 6” стои без реализация, въпреки че е включен в бюджета на общината. 

Десетилетия наред създаването на парк в “Люлин” е сред най-големите желания на местната общност, коментира пред БТА кметът Тодоров. Той уточни, че геодезическото заснемане и каптажът е за бъдещата поливна система са завършени и в момента се работи върху идеен проект за парка. Жителите на района също ще могат да дадат мнение по проекта. 

“Ще настоявам за включване на парка в капиталовата програма за 2026 г.”, коментира Тодоров. 

На този фонд друга мечта на района - за изграждането на нов парк върху 15 декара в “Люлин 6”, стои без движение. Проектът “Люлин градина” бе отчужден и вече фигурира във втора поред капиталова програма с осигурено финансиране, но поръчка така и не се възлага, коментира Андрей Зографски от “Спаси София”. В бюджета за 2025 г. обектът фигурира с прогнозна стойност от 2.5 млн. лв. и заложено финансиране от 800 000 лв., но поръчка така и не е бе обявена, коментира Зографски. 

Постът на кмета за начало на отчуждителните процедури е предизвикал одобрени от много люлинчани. На този фон обаче много от коментиралите задават въпроси на Тодоров за неизвозен боклук в района. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Тодоров

Още новини по темата

Кметът на "Люлин": Висш партиен кадър ми предложи подкуп
25 Юни 2025

Зам.-кметът на София Никола Барбутов е арестуван
24 Юни 2025

ДБ поиска от ПП спешно да промени кадровата си политика
24 Юни 2025

Кметовете на "Младост" и "Люлин" напускат ПП
23 Юни 2025

Летище София остава с един терминал, вместо да строи трети?
19 Авг. 2021

Треньорските смени осветиха шефските комплекси
28 Окт. 2020

Сираков знае, но не казва кой ще води "Левски"
27 Окт. 2020

"Левски" не се надигна и срещу "Славия" - 0:1
18 Окт. 2020

"Левски" се изложи във втори пореден мач
03 Окт. 2020

Селекцията на "Левски" вече задължава за Топ 3
18 Септ. 2020

Божинов още не е свалил тегло за договор с "Левски"
05 Септ. 2020

Кабов не използва своя последен шанс в "Левски"
04 Септ. 2020

Първа победа за "Левски" през сезона - 4:0 в Монтана
29 Авг. 2020

Любослав Пенев победи "Левски" на "Герена"
23 Авг. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д