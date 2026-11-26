Жълт код за опасност от поледици е обявен в осем области в Западна България, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупредителният код е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

С югозападен вятър ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина от страната, според прогнозата за времето на НИМХ. Рано сутринта в четвъртък в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици. Минималните ще са предимно между минус 3° и 2°, максималните - между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.

До края на седмицата се очаква образуване на снежна покривка в Северна България, предупреждава и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и призовава шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

В събота температурите ще са ниски. От АПИ обръщат специално внимание за рискове от поледици и обледявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очаква силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд. В неделя снеговалежът ще обхване по-голямата част от страната като в Северна България ще се образува снежна покривка, посочват от АПИ.