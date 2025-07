Вместо да отговарят на често задавани въпроси (FAQ), те ползват въпросителния знак като бухалка или ченгел-кука срещу порядъчни хора! FAQ this 6it!

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

Несправедливо санкционираният по Магнитски Делян Пеевски изпрати препоръчано писмо до Доналд Тръмп с апел да закрие OFAC - Министерството на финансите в САЩ, което изготвя списъците и налага санкциите по Глобалния закон (акт) Магнитски.

Аргументите на Пеевски са железобетон и издържат на 9-10 по Рихтер.

Според Пеевски OFAC е една безполезна бухалка, която само харчи парите на данъкоплатците, но не решава проблемите на хората, а само служи за кризисен пиар на ПП-ДБ.

"Провалени политици-лунатици в България нямат друга тема, освен погрешно наложените ми санкции по Недопустимия Глобален Полов Акт Магнитски. Сутрин, обед и вечер повтарят мантрата, че Пеевски е под санкции, при положение, че имам безупречна геополитическа репутация и дори Украинската Рада ми даде орден за заслуги" - изтъква Пеевски в апела си до Тръмп.

Според големия наш политик OFAC министерството няма никаква друга функция (освен пиара на ПП-ДБ) и дори не отговаря на FAQ - често задаваните въпроси.

"Вижте! - пише Пеевски по същия начин, както фокусира вниманието на репортерките, пред които си пее назубрените формулировки. - Вижте, г-н тремендос президент! Санкциите не са ефективни. Те реално не премахват корупцията. Те не ми пречат да задоволявам нуждите си, но ми пречат да работя за хората и за Америка. Магнитски не е MAGAнитски и не прави Америка велика. Сериозни хора лобисти непрекъснато пращат до OFAC често задавани въпроси (FAQ) за отмяна на санкциите, а Министерството мълчи като комунист на разпит. Това е недопустимо във века на технологиите, дори автоматични отговори не връщат. Също като КПК, OFAC, това е просто Официална Фабрика за Антикорупционни Циркове (Official Factory for Anticorruption Circuses). В обобщение: OFAC не отговаря на FAQ, Магнитски не е MAGAнитски, FAQ this 6it!" - каламбурка се Пеевски и се подписва: С УВАЖЕНИЕ: 6i6i.

Тръмп засега разсъждава наум уклончиво като вицечорапогащницата Йотова: Мога да махна министерството или санкциите, мога и да не ги махна.