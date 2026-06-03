Априлци събира колоездачи с нова категория за електрически байкове

С основание можем да наречем Априлци меката на велосъстезанията и доказателство за това е поредното издание на "Байканджии", което ще се проведе на 6 юни 2026 г. Независимо дали става въпрос за опитни колоездачи или просто за хора, които искат да поддържат форма, подножието на Стара планина ще се превърна в сцена на истински еднодневен велопразник.

Какво да очакват участниците? Предизвикателно 39-километрово класическо трасе, което започва и завършва в парка в квартал Острец. Най-новите, а и вече опитните ентусиасти, ще бъдат очаровани от красиви планински пейзажи и горски пътеки в подножието на връх Марагидик, загряващи изкачвания и освежаващи спускания през стари махали и зелени ливади с обща денивелация от почти 900 метра.

Голямата новост за 2026 г. е категорията за електрически велосипеди (E-bikes), което ще даде възможност на още повече любители на колоезденето да премерят сили или просто да се насладят на уникалното трасе. За малките байканджии на възраст до 14 години пък ще има кръгово 8-километрово трасе, на което да покажат своите умения и воля. Децата под 7-годишна възраст могат да участват с придружител, а по маршрута ще помагат и доброволци. За тези, за които 8 км са нищо работа, а 39 км са истинско изпитание, могат да пробват междинната дистанция от 16 км, представляваща две обиколки на късото трасе.

За доброто настроение на гостите са се приготвили малчуганите от духовен оркестър "Децата на Априлци", а вечерта се очаква голямо парти с DJ Пинг Понг Галя.

Освен добрите колоездачи на състезанието се допускат само байканджии, за които чистата природа е приоритет. По време на събитието няма да има пластмасови продукти за еднократна употреба нито на старт/финала, нито по трасето и пунктовете. Събитието разчита и на огромната помощ на доброволци, така че всеки, който желае да помогне и да усети емоцията "отвътре", все още може да се запише.

Всички задължителния и препоръчителни изисквания към участниците са описани подробно на официалния сайт на събитието: