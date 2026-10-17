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Говорителката на Белия дом напуска поста си

17 Окт. 2026Обновена
Кейти Закария
EPA/BGNES
Кейти Закария

Белият дом съобщи, че говорителката Кейти Закария напуска поста си само пет дни след встъпването си в длъжност, стана ясно късно снощи.

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че е казал на Закария да "преосмисли“ ролята си.

Тя проведе само една пресконференция в тази си роля - във вторник, която приключи внезапно след 14 минути. На нея беше обявена поисканата оставка на американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл. Закария бе подложена на натиск от медиите, които не можаха да открият лиценза й за адвокат, какъвто тя твърдеше, че има.

Впоследствие, Закария призна, че не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния.

 "Рекордите са създадени, за да бъдат подобрявани“, пошегува се бившият директор по комуникациите на Тръмп Антъни Скарамучи - той изкара само 11 дни на този пост през 2017 г.

Консервативната журналистка и блогърка Лора Лумър вече предлага кандидатурата си за поста говорител на Белия дом. „Готова съм“, написа тя в публикация в социалната мрежа X.

Припомняме, че Лора Лумър е американска крайнодясна политическа активистка, блогърка, привърженичка на конспиративни теории и една от най-влиятелните медийни фигури в движението MAGA (Make America Great Again — „Да направим Америка отново велика“).

Преди това тя се обявяваше против подкрепата за Украйна, но през 2026 г. промени позицията си, признавайки, че е станала жертва на руската пропаганда.

През лятото тя посети Киев и взе интервю от Володимир Зеленски.

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