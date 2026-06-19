Български ученици спечелиха 4 европейски медала на олимпиада по физика

Български ученици спечелиха четири медала от европейската олимпиада по физика (EuPhO) в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави нашите гимназисти завоюваха два златни и два сребърни медала, както и почетна грамота, съобщиха от МОН.

Златните медали за България спечелиха десетокласниците Светослав Арабов от Математическата гимназия (МГ) във Варна и Йордан Петков от Американския колеж в София.

Сребърните отличия взеха Александър Николов от XII клас в Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ) в София и Мирослав Драганов от Х клас в Природо-математическата гимназия (ППМГ) в Бургас. С почетна грамота беше награден Атанас Гочев от XII клас в Софийската математическа гимназия (СМГ).

Техни ръководители са доц. д-р Нено Тодоров и Георги Александров от Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Участието е най-успешното представяне на страната ни на EuPhO от 2021 г., когато бяха спечелени два златни и три бронзови медала. От началото на организирането на олимпиадата през 2017 г. наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и 4 почетни грамоти.

EuPhO е състезание, което в максимална степен доближава учениците до реалната научна работа. То включва кратки задачи и насърчава творчески подходи към решаването им.

По време на експерименталния кръг учениците изследваха свойствата на течности и малки твърди тела с помощта на акустичен левитатор. Задачите от теоретичния кръг отново бяха с акцент върху моделирането на реални проблеми и обхващаха различни дялове на физиката, като механика, електричество и магнетизъм и термодинамика.