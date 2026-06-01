Седмичен хороскоп

Овен

Погрижете се за комфорта си

Седмицата ще е благоприятна за финансови сделки, вложения, уреждане на имоти. Погрижете се за домашния си комфорт през настъпилата вече есен. Днес и утре ще печелите от работата на други - деца, роднини, приятели. В понеделник, каквото и да ви се случи, не се поддавайте на лоши мисли. Ако ви обземат, всичко ще ви се струва трудно, непосилно, безнадеждно. Обезателно работете с хора, които са оптимистично настроени. Във вторник всичко ще ви се отдава без особени усилия. Ще го забележат другите и ще се стараят да са около вас. Не се разсейвайте с дреболии, не потъвайте в спомени и размисли кой с какво ви е попречил и нещата ви ще потръгнат по-лесно. В сряда и четвъртък ще получите покани за почивните дни, които ви съветвам да приемете, а в четвъртък много от родените през април ще пътуват. В петък тези, които се занимават с реклама, ще имат успех.

Телец

Не навлизайте в чужди територии

През тази седмица може да направите важни контакти в личния живот и да почнете работа, която подготвяте от дълго време. Днес, тези от вас, които работят и имат контакти с чужбина, могат да уреждат някакъв договор. Утре внимавайте кого срещате по пътя си, вероятни са обещаващи делови контакти, не ги изпускайте. В понеделник ще се наложи да преразглеждате плановете си за седмицата. Старайте се да не навлизате в чужди територии. Вторник ще ви е напрегнат, непредвидени обстоятелства ще пренареждат срещите ви. Тези, които работят с хора, ще са притеснени от нещо неочаквано и неприятно. Сряда ще внесе ред в работата ви. Ще имате възможност да контролирате задачите си и да не отлагате нищо, насрочено за деня. Четвъртък и петък ще са разнообразни дни, но общо взето няма да ви отдалечават от плановете ви.

Близнаци

Неприятности в работата

Не допускайте през целия период да ви въвличат в разправии или да ви замесват в интриги. На мнозина днес и утре ще им се наложи да вземат участие в решаването на домашен проблем, но не търсете оправдания, а го отстранете. В понеделник ви се очертават неприятности на работното място. Нещо ще провали работните планове, стълкновение с колега ще ви опъне нервите. Вторник и сряда също ви носят служебни разочарования - от колега, от група колеги или от шефа ви. Пазете се от материална загуба. На работното си място не реагирайте остро, по възможност не говорете много. Четвъртък ще ви поднесе щастливи преживявания и неочакван успех за самите вас. Ще получите и приятни покани. На работното ви място нещата се успокояват и правите планове за следващата работна седмица. Дано са реалистични, защото често се люшкате в настроенията и намеренията си.

Рак

Не сключвайте сделки

Някои от вас през този период ще имат доста спокойни дни. Те ще започнат още от днес. Каквото и да направите до обяд, ще е за добро и ще ви донесе пари. Утре бъдете по-внимателни, нещо около вас ще се размъти и има реална опасност от загуби. В понеделник ще ви се стоварят непредвидени неприятности. Във вторник не вземайте пари назаем, не теглете кредити. Бъдете търпеливи към личния и деловия си партньор. Не предизвиквайте търкания със съдружник. В сряда ще има напрежение в работата, но бързо ще регулирате нещата. До края на деня ще свършите много работа, но не се хвалете с постиженията. Родените през юли да не бързат със сключването на сделки. В четвъртък ще ви обхване подем. Най-силно ще се чувства при хората на изкуството. В петък близки възрастни хора ще се опитат да се намесят в личния ви живот.

Лъв

Може да загубите пари

Очаква ви пъстра седмица. Възможно е да претърпите загуба на пари и бързо да си ги възстановите, да ви поставят или сами да си поставите ограничения. Днес денят ви ще премине в приказки и приятни срещи. Утре ще се наложи да работите по дома си и да преценявате доколко сте подготвени за зимата. В понеделник спор с колеги или с шефа ви ще ви изнерви, но се пазете от бурни реакции. При сключване на сделка или уговорка във вторник ще бъде добре предварително да сте запознати с истинското състояние на нещата. Не бъдете прекалено взискателни и дребнави. В сряда ще се наложи да проявите внимание към възрастни роднини, възможно е да са родители. В четвъртък и петък нещо извън вас ще ви свали на земята. Всичките ви начинания ще са възпрепятствани. Бъдете търпеливи.

Дева

Идва промяна

През тази седмица промяната за вас ще е по-трудна, но ще проумеете, че е наложителна, и ще я започнете. Днес и утре Девите ще се радват на романтични събития. Ще се заредите с положителна енергия и добро настроение. Не позволявайте да използват благоразположението и да ви принудят да обещавате неща, които са нередни или неизпълними. В понеделник ревност към деловия ви партньор ще ви изнерви. Ще работите притеснени, но ще се окаже, че притесненията ви ще са напразни. Във вторник не налагайте на всяка цена мнението си. В сряда ще имате леки финансови затруднения, но те ще ви накарат да се замислите за причината. Четвъртък ще е много динамичен, изпълнен с делови ангажименти, които ще се преплитат с личните ви ангажименти. Не се доверявайте на хора, които не познавате. В петък започва очакваната реализация на вашите планове.

Везни

Потиснете яда

Добре ще е през идващите дни да потискате яда и чувствата, които ви тормозят. Няма да имате сериозни основания за страхове, но тайно в себе си ще ги усещате. Днес и утре е възможно да предизвикате конфликти със семейството и фамилията ви. Утре следобед ще имате възможност да поправите стореното. В понеделник се отнесете внимателно към предложение на колега и го подкрепете. Нека не ви заслепява професионалната ревност. Във вторник бъдете внимателни при подписването на документи. Не бързайте при делови сделки, защото може сами да се набутате в неприятна ситуация. В сряда където и да сте, с когото и да сте, бъдете тактични и сдържани, а вечерта проявете търпение с близките си. Доверете се на интуицията си за следващите два дни. В петък би трябвало да имате приятни романтични преживявания.

Скорпион

Подкрепа за плановете

Днес много от вас ще пътуват и това ще им донесе неочаквани приятни контакти, придобивки и партньорства. В част от разговорите ще получите подкрепа на плановете си и възможност да започнете веднага осъществяването им. Утрешният ден ще бъде по-тежък за вас, ще ви донесе грижи, а вероятно и загуби. В понеделник не се ангажирайте с хора, които не познавате добре. Не се разпилявайте в дреболии и не вземайте страна в споровете между колеги. Вторник и сряда ще са наситени с ангажименти. Хората, които ще ви търсят или вие ще търсите, ще преценяват всяка ваша стъпка, затова бъдете предпазливи. В четвъртък нещо ще ви направи чувствителни и се пазете от крайности в поведението. Следобедът е успешен, започва реализирането на ваше старо намерение. В петък ще имате добър ден както в деловата дейност, така и в личния живот.

Стрелец

Справяте се със стари грижи

През целия период стари грижи ще се активират отново и ще се наложи да се включите в разрешаването им, независимо за кого от близките ви става дума. Днес и утре ще се посветите точно на хората, които търсят помощ от вас. Някои ще пристигнат отдалече, а някои вие ще изпратите, но мисълта ви ще ги следва непрекъснато. Няма да са спокойни и двата ви почивни дни. В понеделник ще се опитате да се потопите в делови проблеми, но няма да се получи напълно. Много от вас ще се зарадват от емоционални събития в любовта. Вторник и сряда са дни за активни действия и ще започнете осъществяването на проект. Успехите ви ще са гарантирани от отношението на хората, които са край вас и ви помагат. Дните до края на седмицата ще преминат основно под напрежението около нов проект. Петъкът ще завърши с щастлива вечер с любимия човек в романтична обстановка.

Козирог

Няколко спокойни дни

Те ще започнат от днес. Ще имате възможност спокойно да завършите лични и делови задачи. Работата ви ще върви гладко и без сътресения. В утрешния следобед ще можете да попътувате наблизо или просто да се разходите или да посветите тези часове на себе си. Каквото направите, ще е полезно за вас. В понеделник се пазете от натиск на работното място. Ако трябва да отхвърлите чуждо мнение, аргументирайте се добре и ще получите подкрепа. Във вторник много от вас ще се срещнат с чужденци, бъдете внимателни в разговорите си с тях. Ще бъде добре да водите лично диалога или чрез доверен преводач. Сряда ви е хубав ден - усещате хармония в отношенията с хората около вас. Всичко ще се движи с лекота. В четвъртък се постарайте да не допускате пререкания на работното място и в дома си - само ще ви изнервят. В петък не бързайте с решения, с подписи и седмицата ще завърши благополучно.

Водолей

Запазвате позиции

Бягате през тези дни, изхлузвате се, както само една водна зодия може да го прави, но така ще запазите позициите си. Днес ще се чувствате в свои води и ще получавате лесно каквото искате. Утре в дома ви неочаквано ще дойдат приятни хора. В понеделник се пазете от необмислени действия, подведени от приятните почивни дни. Може да действате прибързано, но късметът ще е с вас и ще ви се размине. Във вторник ще ви създаде грижи партньорът по работа, но ще ги разрешите благоприятно. Не бъдете саркастични и иронични в сряда. Дръжте си езика и контролирайте парливите си забележки. В четвъртък ще уредите финансови въпроси и това ще ви подскаже благоприятен аспект за бъдещето. Не се съгласявайте на важни промени, откажете ги деликатно, защото са във ваш минус. В петък ще отчетете, че през седмицата сте осъществили всичко, което сте замислили.

Риби

Чакайте пари и протекция

През идващите седем дни очаквайте пари и висша протекция. Ще бъде важно как ще се възползвате и от двете. Днес ще изкарате сравнително спокоен ден. Родените през март могат да пътуват и това пътуване ще им донесе приятни емоции. За останалите денят ще е натоварен предимно с работа по делови или интелектуални проекти. Утре си починете активно, разходете се или спортувайте, каквото и да значи това за вас. Рибите са пресметливи и вероятно вече са подготвили срещите си за понеделник. Всяка от тях може да се окаже начало на инициатива, която ще подкрепите или ще ви подкрепят. Във вторник не обещавайте нищо. Ще се окаже по-късно, че сте проявили наивност. В сряда сами се поставяте в подчинено положение, ще се доверите на чужди планове и ще изпълнявате чужди нареждания. В четвъртък и петък внимавайте с кого се срещате.