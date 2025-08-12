Хороскоп за вторник

Овен

Днес късметът ще е с вас. Лесно ще ви се удават задачите, ще бъдете доволни от собствената си работа. Това не изключва възможностите за конфликти в дома ви. Ще трябва да запазите спокойствие, особено до обед. В следобедните часове може да ви направят предложение, от което да спечелите много пари. Работата изглежда сигурна и несложна, но не давайте веднага отговор, а преценете още веднъж и направете консултации, ако сметнете за нужно.

Телец

Денят ви ще започне спокойно, но към обед облаците ще се сгъстят. Приказки на колега извън офиса са нанесли вреди на фирмата и ви предстои неприятен разговор с него. Вашата толерантност е създала условия за бъбривост. Усещате гърба си незащитен и това ви разцентрова. А чувствате, че сега можете да се преборите с конкурент, да получите каквото ви трябва, да защитите правата си. Съберете всичките си сили и се мобилизирайте.

Близнаци

Някои от вас ще са посрещнати от неприятна вест в работата. Получена преди време информация се оказва непроверена и невярна. Вбесени сте, но вината си е ваша, предоверили сте се и това е използвано. Ще се справите с проблема, но загубите ще си върнете трудно и за продължително време. Близнаците да не се правят на герои и да не се поддават на провокации, особено ако се касае за здравето им. Не се лъжете за бързи и лесни пари.

Рак

Не започвайте нищо ново. Експериментите не са желателни. Работете сами и много упорито и внимателно. Ако се налага да прехвърлите нещо от задълженията си на други хора, обяснете точно какво очаквате от тях. Не позволявайте да ви използват. Работете по възможност за себе си. Създавайте си работа сами, това е много по-добре, отколкото да я търсите някъде или да чакате някой да ви организира. Безработните да се свържат със стари колеги.

Лъв

Днес до обед се помъчете да приключите с работа, която ви затруднява или ви е скучна и не ви се върши. Уредете отношенията си с колеги или началници, за да не попаднете в непрекъснатия кръг на недоразумения, които няма да са във ваша полза. Не разчитайте винаги на другите. Колежка или колега ще ви изненада с отказ да свърши нещо, което сте разчитали да направи. Направете си го сами. В следобедните часове няма да се чувствате добре здравословно.

Дева

Навлизате в много благоприятен период и ще можете да поставяте условия и да определяте правила. Ще бъде добре, ако днес планирате дейността си поне за десет дни, подредете задачите си по важност, срещите - също. Не забравяйте и поканите за пътувания от партньори с чисто делова цел. Те са важни и не бива да ги отказвате. Девите на научна работа ще имат успех и признание, особено в областта на висшето образование.

Везни

Ще имате видими успехи с това, което трябва да свършите. Срещите ви и контактите ви ще са не само сполучливи, а ще са на крачка от много благоприятен финал. Не бързайте. Премисляйте нещата, дори ако вървят без проблеми. Зачитайте мнението на хората, от които зависите. Не отхвърляйте автоматично всеки съвет и не мърморете срещу изискванията към вас. Това, че се съгласяват с вас, не бива да ви прави прекалено самолюбиви.

Скорпион

До някои от вас стига интрига и разбирате, че колега се старае да ви измести, като разчита на преминаването ви на друга работа. Ядосвате се и правите грешка, като търсите веднага обяснение. Разговорът започва нервно и е неприятен, постепенно се включват и други и това става повод да се обсъдят отношенията в офиса. Напрежението се засилва и от оценките на шефовете, които са инцидентни. Към края на работния ви ден духовете се успокояват.

Стрелец

Може да имате трудности, ако се налага да сменяте офиса си. Не се поддавайте на хазартните си импулси нито при шофиране, нито с пари. Обърнете внимание на всяка информация, която днес ще получите - независимо дали сте я търсили, или не. Така ще сте в течение дори в делата на конкурентите си. Не се страхувайте от промени, понякога те ви действат много освежително. Ще се наложи да осъществите връзка с чужбина по делови въпрос.

Козирог

Не споделяйте с никого какво точно очаквате да получите. Просто работете, за да го получите. Не поемайте предварителни ангажименти с приятели, защото няма да имате време за тях. Вниманието ви ще е заето изцяло с деца, работа и близки. Бъдете внимателни - каквото се обърка днес, няма да можете да го оправите в близките дни. Ще си създадете сами напрежение. Ще имате неприятен разговор с търговски партньор, който не ви се издължава.

Водолей

Днес съдбата ще ви даде много повече, отколкото на тези около вас. Щедра е с връзки и контакти, които в близките дни ще ви изтеглят много напред и в делово, и в лично отношение. Ще намерите начин да се закрепите добре. Помогнете си да стъпите стабилно. Много от вас ще помогнат и на приятел да се закрепи в бизнеса. Това ще ви се върне многократно. Изпълват ви решителност и амбиция. Не бързайте. Първо трябва да закрепите финансите си.

Риби

Ще получите интересни съобщения. От всички страни ще постъпва важна информация. Телефоните ви ще загреят, ще ви засипят предложения и проекти. Ще ви отправят предложение за промяна в работата или за допълнителен делови ангажимент. Помислете, но няма да е лошо да приемете. Денят ви обещава пари. Новите контакти ще са в тази посока. Постарайте се да получите достатъчно информация за личност, която иска да постъпи на работа.