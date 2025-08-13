Хороскоп за сряда

Овен

Среща със стар приятел ще направи деня ви неочаквано успешен и резултатен. Като че ли съдбата ви го праща, за да се решите и да поемете допълнителен ангажимент, свързан с дейността на фирмата, която ръководите или в която работите. На много от вас се дава огромен шанс за учене и тези, които имат желание да продължат образованието си, нека точно сега направят нужната първа крачка. Не бива да се отказвате, ако първият ви опит е неуспешен.

Телец

До обед затрудненията ще се сипят едно след друго. Не ви съветвам да водите дела - ще загубите. Не се доверявайте на непознати, не купувайте нищо голямо, дори и електрически уреди - независимо дали са евтини или скъпи. В следобедните часове нещата ще потръгнат по-гладко. Ще имате специално посещение, ще ви предложат допълнителен ангажимент. Проверете сегашната си натовареност и приемете допълнителната работа, няма да съжалявате.

Близнаци

Напрежението от близките дни ви тласка към непопулярни решения. Ако ръководите собствен бизнес, неприятни думи ще са причината да поставите ребром въпроса за задълженията на хората, които работят. До края на деня узрява решението да се разделите с човек от екипа си. В същото време увеличавате темпото и като се доверявате на интуицията си, до края на деня правите удар в сделка. Започва осъществяването на ваша голяма идея.

Рак

Деловото ви напрежение се засилва, но няма да ви тежи. Получавате шансове, които задължително трябва да използвате сега - явяване на изпити, конкурси, интервюта, първи стъпки в обществени изяви, борба за предимство, спортни състезания - всичко това ще ви носи успех. В офиса ви нещата като че ли се движат сами, макар че ще бъдете търсени за консултации и одобрение. Думата ви се чува, настроението ви е приповдигнато, възможностите ви се повишават.

Лъв

Продължава хаосът, който създавате сами с излишно бързане. Така привличате риска, самите вие предизвиквате опасно напрежение и не само на работното си място, скачате в непроверени връзки и контакти, хващате се в общи задачи с неточни хора - изобщо действате, като че ли някой нарочно ви тласка в неправилната посока. Отложете срещите си за следващите дни или за късния следобед, дотогава нещата може и да се нормализират.

Дева

Каквото направите днес до обед, ще бъде сполучливо. За нещо ще се наложи да се върнете в началото. Внезапно ще разберете, че трябва да се срещнете с ваш колега, който идва отдалеч и иска да обсъдите общо поле за работа или обща дейност. Нямате готовност за този разговор, но не бива да отлагате за по-късно от утре до обед. Много от срещите ви не протичат по плана, който сте подготвили. Непредвидени събития ви карат да закъснявате или да търсите отлагане.

Везни

В офиса и в дома ви можете да правите размествания, премествания, реорганизации и преразпределение на задачите без особени затруднения. Намирате хора за неприятната или тежката работа и можете да гледате отстрани, да давате нареждания и по същество да лежите на старите си лаври. Административни спънки ще преминете по-лесно, разговорите с началници ще минават авторитетно. Дори ще дочуете, че ви се готви повишение.

Скорпион

От първите часове на деня на работното ви място ще настъпи напрежение. Всичко, което някой може да прехвърли на вас, ще го направи, всичките ви запланувани срещи ще се състоят. Разговорите ще са продължителни и изморителни, но ще ги довършите. Ако работите съсредоточено и целенасочено, ще приключите всичко важно до края на деня. В дома ви очаква разправия с деца. Не бързайте с решението, а разберете къде е проблемът.

Стрелец

Внезапно се изправяте пред необходимостта да вземете важни делови решения. Не действате сами - потърсете помощ от колеги или специалисти - експерти в същата област. Ако ви притискат да подписвате нещо бързо, не си поставяйте подписа, без да прочетете и най-малката запетайка и точка поне два пъти. Посъветвайте се с юрист, когато трябва да подпишете важен документ, независимо от срока на силата му. Вечерта е рискова за вас.

Козирог

Много от вас днес ще спечелят от чужда грешка. Неочаквана промяна на работното място ще ви изтласка напред и нагоре по-бързо, отколкото очаквате. Не изказвайте шумно задоволството си. Твърде неочаквано е за всички и може да ви изиграе лоша шега. Важно е днес да сте делови, да вършите работата си нормално и да не вземате страна в спорове. Проблем с документ в офиса ще бъде решен от вас и това ще ви направи герои на деня.

Водолей

Промените, които може да настъпят днес, ще са неочаквани и много важни за бъдещето ви. Следете много внимателно какво ви се случва днес - то може да промени изцяло живота ви. Това, което доскоро ви е плашило, ще остане в миналото, също и това, което ви е пречило. Вероятно е много от вас днес да решат да продължат образованието си или да променят професионалното си ориентиране. Много от дамите днес ще чуят предложение за женитба.

Риби

Интуицията ви работи и се вслушайте в нея. Ако си мислите за някого, той ще ви се обади, ако много ви се иска да направите нещо - направете го, ще е добро за вас. Вечерта някои ще приключат с връзка, която ги ограничава и им пречи. Няма значение дали това е скъсване на тежко приятелство или интимна връзка, важно е да се чувствате отново свободни и незадължени да се съобразявате с когото и да е. Пазете неутралитет в лични разправии на близките ви или колегите.