Хороскоп за понеделник

Овен

През първия делничен ден се придържайте към текущите си отговорности в професионалната сфера, като по никакъв начин не оставяйте недовършени задължения, които не са по вкуса ви на този етап от време. Здравето ви ще е лабилно, възможно е да пострадате от вирусни инфекции. Укрепете имунната си система и не отлагайте взимането на конкретни мерки навреме. Голяма част от вас ще се натъкнат на множество странни обстоятелства, които ще донесат промени.

Телец

Ангажираността ви в работата днес ще е висока, което ще изисква от вас на сто процента концентрация и впрягане на усилията ви в конкретна посока. Избягвайте неоправдани рискове в материално отношение. При никакви обстоятелства не попадайте в плен на импулсите си, тъй като те ще ви отдалечат от бленуваната стабилност. Стремете се към поетапното разрешаване на някои текущи въпроси от делово и лично естество.

Близнаци

Още в първия делничен ден на новата седмица се опитайте да внесете ред във финансовия си свят, като направите прецизен разчет, който ще ви предпазва от грешни ходове. Освободете се от негативните си мисли, защото те ще ви лишат от редица положителни емоции. Напълно е възможно ангажираността ви в професионалната сфера да нарасне, но въпросите, с които ще ви се наложи да се занимавате, ще ви отегчават.

Рак

Днес мнозина от вас ще почувстват необходимост да увеличат своята активност, както и да повишат ефективността си в рутинните занимания в службата. Любовта и личният ви живот ще останат на втори план. Дайте път на нещата, които не е добре да отлагате. Проявете прозорливост по отношение на промените на работното място, особено ако не заемате ръководни постове. Стремете се да се предпазите от изказвания или изявления, които могат да ви скарат с някого.

Лъв

Днес при добра стратегия можете да избегнете негативите и да получите предимство. Предпазвайте се от внезапен изблик на емоции, защото нищо няма да спечелите. Предпазвайте се от разочарования, които ще намалят съпротивителните ви сили срещу опитите на недоброжелателите да ви видят уязвени. Добре е да насочите усилията си в развиването на делови контакти, които могат да ви донесат позитиви от делови и материален характер.

Дева

Днес залагайте на реализацията в професията, като при никакви обстоятелства не приемате наполовина задоволяващи ви резултати. Стремете се да бъдете най-добрите в това, с което сте ангажирани. Сключвайте договори и споразумения, които ще ви гарантират приходи и в бъдеще. Останете верни на принципите си, както и на чувството си за справедливост, тъй като те ще са ви от помощ при разрешаване на спорни въпроси, които възникват в процеса на работа.

Везни

В първия ден на новата седмица наложете строг контрол върху делата си в професионално и лично отношение, за да постигате с по-голяма лекота търсените резултати. Опитайте се да залагате на силните си страни, както и да излагате вижданията си писмено. Ще имате завиден успех, ако трябва да убеждавате със силата на думите си група от хора. Точно така ще печелите и последователите си. Засилете ефекта на някои положителни промени, настъпващи в живота ви.

Скорпион

Началото на седмицата е подходящо за взимане на решения, които ще следвате през идващите дни и седмици. Възможно е част от вас успешно да приключат работата си по проект. Дайте си известно време за отдих, преди да се впуснете в ново предизвикателство. Колкото по-скромни сте, толкова по-значителни ще са придобивките ви. Днес някои ваши действия и най-вече взети решения ще ви помогнат да увеличите значително финансовите си приходи.

Стрелец

В началото на седмицата контролът върху разходите във финансовата сфера е повече от задължителен. Не е изключено да се сблъскате с пречки, които трябва да преодолеете на момента, в противен случай рискувате да изгубите контрола върху събитията. Залагайте на преследването на конкретни резултати от делови характер, като не допускате да бъдете подвеждани с информация. Мнозина ще трябва да променят навиците си, за да издържат на натоварването.

Козирог

Предизвикателствата, с които ще се сблъскате в делови и материален план, ще поставят на изпитание психическата ви устойчивост. Стабилността на чувствата ще ви осигури правилното насочване на усилията ви в една или друга посока. Предпазвайте се от прекомерен авантюризъм! Отличното ви физическо състояние ще ви помогне да осъществите стремежите си без обичайните спънки. Не отлагайте отговорите на някои важни въпроси, отправени ви от началниците, клиентите или деловите партньори.

Водолей

Въпреки стагнацията в различните сектори вие не се страхувайте да пробвате късмета си с подаването на документи за по-добро работно място или да се борите за по-добър от досегашния си пост. Завиден късмет ще имат и тези от вас, които търсят работа. Мнозина от вас ще са инициатори на промени, които по един или друг начин ще се отразят върху ежедневието ви както в настоящ, така и в бъдещ момент. Избягвайте затворените пространства и уединението.

Риби

Първият делничен ден ще е благоприятен за сключване на сделки и уговаряне на детайли по интересуващи ви въпроси от материален и професионален характер. Мнозина от знака ще имат възможност да изпълнят своите планове в професионалната сфера, но като че ли ще са зависими и от заобикалящите ги в тази сфера. Използвайте подема си и засилената си емоционалност, особено ако работата ви е свързана по някакъв начин с изкуството.