Хороскоп за петък

Овен

Днес за мнозина ще е добре да не пътуват на далечни разстояния, особено ако не са имали достатъчно време да ги организират. Друга част ще изпитват затруднения както на работното място, така и в личния си живот. Използвайте деня за самообучение или работа върху себе си, която със сигурност ще ви помогне да възвърнете предишната си увереност. Не поставяйте край на съществуващата интимна връзка, половинката не се съобразява с капризите ви!

Телец

Днес всички от знака трябва да владеят емоциите си пред конкуренти, особено ако все още не са постигнали желаните от тях резултати. Не правете крупни покупки, които могат да нарушат стабилността на финансовото ви състояние. В любовта не отлагайте дълго трайното обвързване от страх, че можете да направите погрешен избор. От голямо значение за запазване на парите ви ще са деловите контакти, но и умението да преценявате от какво се нуждаете.

Близнаци

Обръщайте внимание на дребните жестове и думи, които изпускат колеги или партньори, за да можете да се предпазите от задаващи се неприятности в бъдеще. Други, които са по-потиснати, ще трябва да избягват самотата, особено ако се чувстват в недооценени от заобикалящите ги. Не се ангажирайте с инициативи, които няма да дадат нищо положително както в делови, така и във финансов план. Други трябва да се пазят от неискрени приятели.

Рак

Петъкът ще е с положителен знак в професионалната сфера за тези от знака, които са се освободили от отговорностите и задълженията, които вместо да им помагат да постигат напредък в деловата сфера, им пречат. Интуицията е тази, която ще ви помага да се движите в правилна посока в професионалната сфера. Напълно възможно е да имате усещането, че с част от делата си тъпчете на едно място, но истината е, че положителните промени ще настъпят по-късно.

Лъв

Напълно възможно е днес мнозина от вас да се сблъскат с обстоятелства в професионалната сфера, които ще ги принудят да предприемат реконструкции. Приемете наложителните промени от положителна гледна точка, за да се възползвате от тях. Стремете се към яснота в отношенията с интимната си половинка, за да премахнете някои различия. Не проявявайте ревност, защото това е демонстрация, че й нямате доверие. Бъдете внимателни за здравето си.

Дева

Днес няма да ви липсва решителност, но като че ли ще страдате от липсата на комбинативно и рационално мислене, особено ако става въпрос за личните ви проекти. Не загърбвайте подкрепа, която искат да ви окажат близки и колеги, за да не се изложите на по-голяма опасност, особено ако не разполагате с широката подкрепа на началници, колеги, делови партньори или клиенти. Пестеливостта ще ви помогне да премахнете възникването на парични затруднения.

Везни

В последния делови ден на седмицата се опитайте да разширите възможностите в професионалната сфера, но не се противопоставяйте на делови партньори и клиенти, особено ако те изискват нещо различно от вас. Използвайте силни аргументи, ако искате да спечелите уважението и подкрепата им. Концентрацията ще ви даде възможност да си спестите главоболия от битов характер, особено ако до този момент сте избягвали разрешаването на някои проблеми в дома си.

Скорпион

През последния делничен ден представителите на знака ще получат заслужени овации за уменията си от страна на клиенти, делови партньори, началници или колеги. Вероятно част от вас обаче ще са ангажирани с измененията, връхлитащи ви в личния живот, което може да намали вашата бдителност към текущото ви финансово състояние. Липсата на организация и правилно планиране може да ви лиши от благоприятни възможности за увеличаване на постъпленията.

Стрелец

Петъкът за вас ще се окаже подходящ за взимане на някои решения за дейността ви на работното място. Опитайте се да оценявате обективно създадените от вас до момента връзки и контакти. Сантименталните аспекти в интимната област ще имат решаващо значение за отношенията ви с любимата ви половинка. В последния делничен ден не се хвърляйте в непознати за вас поприща с идеята, че можете да постигнете успехи, защото едва ли това ще се случи.

Козирог

Представителите на знака в края на работната седмица не е изключено да претърпят лишения заради материалната сигурност. Ще печелите благодарение на работоспособността и готовността си да направите крачка назад тогава, когато обстоятелствата ви принуждават. В личен план ще сте засипвани с внимание от представители на противоположния пол. Опитайте се да съхраните положението си в материалната сфера, като на първо време не влагате средства в крупна покупка.

Водолей

Днес почти всички от знака трябва да научат точната стойност на парите, ако искат да се радват на стабилност. Необходимо е да се освободите от задължения, които не ви носят нищо положително както в професионален, така и в личен план. Опитайте се да имате практично отношение към някои битови въпроси. Родените през втората десетдневка ще имат желание да въведат промени в стила си на живот, но истината е, че няма да знаят откъде да започнат.

Риби

В края на деловата седмица мнозина от знака ще имат усещането, че са лишени от възможности в професионалната сфера. Не се отказвайте да подобрите своята квалификация, дори това за вас да означава компромис или лишения. Необходимо е да се вглеждате в някои детайли, особено ако това може да ви предпази от възникването на съществени главоболия от битов характер. Преследвайте с постоянство интересите си и се пазете от нова любовна афера.