Хороскоп за четвъртък

Овен

В четвъртък мнозина от вас ще имат възможност да дадат външна изява на част от своите таланти в професионалната сфера, но затова ще трябва да заложат на силните страни от своя характер. Само така нещата на работното място ще се движат в желаната от вас посока. Не се нагърбвайте с непосилни за вас отговорности, защото едва ли те ще имат положителен ефект. Опитайте се да имате готовност за предприемане на някои компромиси в името на любовта.

Телец

При някои тревогите с течение на деня значително ще се повишат, особено ако не са успели да се освободят от натрупаното напрежение. Причината за липсата на интерес към нещата, които ви заобикалят в професионален и личен план, може би ще се дължи на липсата на добри резултати въпреки многобройните усилия, които в последно време влагате и в едната, и в другата посока. Залагайте на заниманията, които ви доставят удоволствие.

Близнаци

Следвайте праволинейно амбициите и мечтите си в професионалната сфера. Родените през първата десетдневка ще трябва да направят правилна оценка на ситуацията, в която се намират от дълго време в професионалната сфера. Не се страхувайте да се противопоставите на по-силните от вас, особено ако знаете как да използвате по възможно най-добрия начин плюсовете на своята позиция. Не се подценявайте дори ако някой се опитва да ви внуши неувереност.

Рак

Необходимо е да се погрижите за финансовата си обезпеченост. Не се надявайте на бързо развитие на някои ваши проекти, особено ако са свързани с подписването на договори. Други от знака ще успеят с щедростта си да привлекат вниманието на високопоставена особа. Част от вас ще имат желанието да се обвържат трайно в емоционално отношение, но това ще бъде възможно за тези, които са успели да подложат сегашната си връзка на множество изпитания.

Лъв

Напълно възможно е да получите финансови поощрения, които ще оцените по достойнство. Опитайте се да преориентирате целите си в насока, от която бихте могли да извлечете финансова полза. Амбициозността, която изявявате с интимната си половинка, ще ви даде поле на реализация, което много бързо ще промени в положителна насока стила ви на живот. Здравето ви ще е непоклатимо. Направете равносметка на създаденото от вас до момента.

Дева

Бъдете внимателни, защото не бива да се заемате със странични дейности. Не се натоварвайте с няколко неща наведнъж. Избягвайте рисковете и премисляйте много добре всеки свой ход. Имайте предвид, че някои начинания могат да се окажат пагубни за доброто ви финансово състояние в момента. Част от вас вечерта ще се запознаят с интересен човек, който ще изиграе много важна роля в тяхното бъдещо служебно развитие. В дома ви ще има малки недоразумения.

Везни

Днес се стремете към спокойствие, защото то ще ви е нужно, за да придвижите делата си напред. Някои от родените през септември ще имат проблеми със служебно преместване. Ще им бъде трудно, защото са свикнали с колегите си. Като цяло всички от знака трябва да владеят по-добре емоциите си и не бива да допускат дребни неща да ги разстройват. Според звездите имате вътрешна нерешителност, която ражда трудности за вас, а днес е добре да преоцените истинските си възможности.

Скорпион

Ще имате добри възможности, но дали ще успеете да ги използвате, зависи само от вас. Имате достатъчно сили за мобилизация и здраве. Подгответе се за приятни изненади - от вас зависи дали ще ги използвате рационално. Ако родените през ноември изгубят контрол над избухванията си или се поддадат на страховете си, това ще им попречи да се доближат до хората, които ги търсят и уважават. На родените в последните дни от знака им предстои кратък флирт.

Стрелец

Повечето Стрелци ще бъдат закриляни от съдбата. Късметът ще е около вас. Новите ви контакти в днешния четвъртък ще са успешни. Ще раждате нови идеи, ще увличате и другите. Ще подготвяте нови начинания, ще правите планове и те няма да са безпочвени. Потърсете хора, с които бихте могли най-успешно да започнете осъществяването им. Тези, които се занимават с изкуство, ще имат нов силен творчески импулс. Каквото направят, ще е полезно, приятно и много сполучливо за тях.

Козирог

Приятните новини ще са свързани с професията ви, но не трябва да обещавате неща, които не можете да свършите. Началото на деня на работното ви място ще започне с напрежение. При родените през декември това напрежение ще бъде породено и от непремерени приказки. Вашата раздразнителност ще създаде напрежение дори у дома и сред близките ви. При някои може да възникнат известни финансови проблеми, но това не бива да ви тревожи, защото всичко ще отмине много бързо.

Водолей

Не се страхувайте да приемете посредничество при решаване на някакви чужди проблеми. Това ще ви донесе по-големи приходи. Не се притеснявайте, ако това посредничество налага пътуване, защото по време на него ще имате и допълнителни доходи. Интензивният ритъм на живот при родените през февруари може да ги направи нервни и раздразнителни. Ще се тревожат, че нищо не успяват да свършат, и ще станат избухливи. Наложете си сами по-умерен ритъм.

Риби

Не е за препоръчване да се отдавате на духовни скитания и заблуди, които могат да ви въведат в една ненужна обърканост и изтичане на сили и енергия. Много засилена ще бъде вашата и без това силна чувствителност. През днешния ден на мнозина ще се наложи да направят доста големи промени. Вгледайте се добре в себе си и ще откриете много неща, които не бива да правите. Започнете с поведението си на работното място и преценете дали правилно се държите.