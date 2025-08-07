Хороскоп за четвъртък

Овен

Стабилността ви нараства пропорционално на финансовите ви приходи, за които основна заслуга ще имат и приятелите ви. Не бъдете хаотични в харченето им, имате възможност да подредите нещата и при определена цел и програма да постигнете това, което сте си наумили. Именно поради небрежност мнозина са склонни да пропуснат шансовете си. Онези, които водят активен светски живот, ще могат да блеснат вечерта. Ще разширите кръга на приятелствата си.

Телец

Днес е денят за изчакване и в никакъв случай не предприемайте промени. Бъдете търпеливи, владейте се и се опитвайте да контролирате нещата около вас. Печалбите няма да са големи и се стремете да пазите завоюваното. Възможни са служебни недоразумения, любовни или интимни проблеми поради факта, че няма да съумявате да изразите истинските си чувства. Измъкнете се от това състояние чрез творчество, посещавайте концерти или изложби.

Близнаци

Съществува вероятност да припечелите от наследство или от работа, за която сте си мислили, че няма да ви бъде заплатена. Наред с това ви очакват и добри изяви в професионалната сфера. От тях обаче ще получите по-скоро морално, отколкото материално удовлетворение. Изострената ви чувствителност сигурно ще ви доведе до това да фаворизирате сантименталния си живот. Някои се впускат в авантюри с представители на водните зодии - Рак и Риби.

Рак

Сега е добрият ден да предвидите някои пътувания за предстоящия уикенд. В този ден ще бъдете най-податливи на внушения от всякакъв род, така че внимавайте. През по-голямата част от четвъртъка ще бъдете весели и оптимисти, но е възможно да се отъждествите с определени социални ценности от лични и безсъзнателно мотивирани емоции, без да се съобразявате с обективната реалност. Следобедът е благоприятен да започнете нещо ново.

Лъв

Сами ще се опитвате да си осигурите достатъчно простор за действие в професионално отношение, като на преден план ще е стремежът ви да не зависите от никого и нищо. Ще плувате в свои води и ще изявите в пълна степен качествата, присъщи на зодиакалния ви знак - да се справяте добре с всякакви предизвикателства - професионални, финансови и интимни. Тези звездни влияния ще се окажат особено подходящи за хората, които работят с пари.

Дева

През днешния ден ще сте свързани повече с материалното и по-скоро ще следите внимателно за удобствата си, отколкото да се грижите за своята духовна извисеност. Четвъртъкът ще се окаже добър да поставите началото на нещо, което не е краткотрайно. Сега е времето да направите успешни покупки - дрехи, техника, а защо не и произведения на изкуството. А за духовен комфорт е необходима надеждна обстановка с интимния партньор - създайте си я.

Везни

Борете се за личната си свобода и не разчитайте на околните. Винаги гледайте напред, отдайте се на изобретенията и фантазията си, а и проявата на повече импулсивност в действията и постъпките няма да ви навреди. Разбира се, че ще имате победи и загуби, но този факт няма да развали настроението ви, защото печалбите ще са повече от загубите. Като цяло често през деня ще разпилявате силите си и ще изпитвате влечение към повърхностното.

Скорпион

Налага се да се борите с ограниченията или други проблеми. Дори да ви липсват връзки и контакти, дори някой с нещо да ви пречи, към края на деня ще дойде моментът да се покажете и реализирате. Именно този четвъртък може да се окаже разделът между нещо старо и новото, на което вече сте подвластни. Ще имате много положителна енергия, но наред с това и несигурност, и нервност. Помнете, че ако се втурнете да гоните шанса, той ще бяга още по-далеч от вас.

Стрелец

Време е да преразгледате закостенели критерии и да уравновесите различните мнения. За това ще е необходимо да скъсате с прикритостта си. Имате нужда да споделяте с добронамерени и мъдри приятели. Неблагоразумно е да се оставяте да ви водят вашите временни нервни импулси. Размисляйте добре, преди да вземате решения. Изпитвате желание да се разпрострете в нови хоризонти - ако е търговия, проявете предвидливост и бъдете внимателни.

Козирог

Сутринта четвъртъкът ще ви се стори труден най-вече в дома и отношенията с близките, но само до момента, в който не се обърнете назад. Това е ден, през който бихте могли да постигнете стабилна основа на бъдещото си израстване. На повечето от родените под знака им трябва съвсем малко, за да разгърнат силите си. Няма място за случайности и достигнатият успех ще се окаже закономерен. Възнаграждението за положените усилия ще ви задоволи.

Водолей

Повярвайте в собствените си способности, за да не се откажете в последния момент от плановете си за реализиране на нещо ново. Не се нагърбвайте с нови задачи, особено ако те "крадат" от времето, което сте решили или пък можете да посветите на любовта и на своя партньор. През следобеда и вечерта ще се стремите към много пространство и свобода. Това ще ви освободи от грижите, характерът ви ще е лек и ще разпръсквате радост и веселие.

Риби

Животът ви е спокоен само тогава, когато умишлено избягвате неприятните ситуации и проблеми. През днешния ден ще се случи точно това и четвъртъкът ще носи на мнозина неочакван и внезапен възход. Естествено е, че следва да сте активни в обществения живот и професионалните контакти. Това ще бъде резултатът от внезапно нарасналото ви собствено самочувствие и вяра в силите. Всичко, свързано с творческите идеи и хрумвания, ще получи развитие.