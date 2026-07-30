Урок по уейв от "Нова Генерация" на 15 септември

"Нова Генерация" ще изнесе урок по ню уейв и мрачна емоция в първия учебен ден - 15 септември. Легендарната българска група ще изнесе един от редките си концерти на малката сцена на Vidas Art Arena в Борисовата градина. Във вечерта ще се включат и инди пост-пънк формацията "Тлен", както и диджей N:Mode, който наскоро подгрява британските легенди Duran Duran. Билети се продават в Ticket Station, а цените започват от 15 евро. Те ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места.

Основана в края на 80-те години, "Нова Генерация" има четири издадени албума и отваря пътя на пост-пънк и дарк уейв звука в България, вдъхновявайки поредица от групи с текстовете и мелодиите си. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Воев остава централна за идентичността на групата. Неговата мрачна поезия белязва поколения изпълнители и фенове, а песните му му продължават да живеят в изпълненията на музикантите и днес. Воев почина от мозъчен тумор на 5 септември 1992 г., присъединявайки се към легендарния "Клуб 27" (рок звезди, напуснали ни на тази възраст), но творчеството му вдъхновява и над три десетилетия по-късно

На 15 септември публиката ще чуе на живо "Само двама", „Мухата“, "Сто години" и още от знаковите песни на групата. Централна фигура в днешния състав на "Нова Генерация" е Симеон Воев - вокал и китара, по-малкият брат на Димитър Воев.