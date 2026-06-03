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Почина Пийбо Брайсън, изпял песните от "Аладин" и "Красавицата и звярът"

И двете бяха наградени с "Оскар", а той има и две лични "Грами"

Днес, 12:12
Селин Дион, която изпя с Пийбо Брайсън Beauty and the Beast, заяви, че "сърцето й е разбито" от кончината му.
Селин Дион, която изпя с Пийбо Брайсън Beauty and the Beast, заяви, че "сърцето й е разбито" от кончината му.

Американският аренби певец и двукратен носител на награда "Грами" Пийбо Брайсън почина на 75-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. 

Брайсън е издъхнал във вторник вечерта, два дни след като е получил инсулт. През 2019 г. той се възстанови напълно след инфаркт. Семейството му посочи в изявление, че музикантът е бил обичан от милиони почитатели по света и че творческото му наследство ще продължи да живее чрез музиката му.

Роден и израснал в Южна Каролина, певецът и автор на песни започва кариерата си с групата Moses Dillard and the Tex-Town Display през 70-те години на миналия век. Малко след това лейбълът Bang Records от Атланта подписва с него договор като солов изпълнител. В дебютния си албум той работи с Лутър Вандрос и Сиси Хюстън - майката на Уитни. Скоро Брайсън се превръща в един от най-търсените дуетни партньори в музиката, който освен с Реджина Бел и Селин Дион си сътрудничи още и с други известни изпълнители, включително Роберта Флак и Натали Коул.

Певецът бе най-известен с изпълненията си на песните Beauty and the Beast - дует със Селин Дион и A Whole New World - с Реджина Бел, от анимационните филми на "Дисни" "Красавицата и звярът" и "Аладин". И двете са спечелили "Оскар" за най-добра песен от филм, но негов лауреат е композиторът Алън Менкен, а не изпълнителите.

Сред най-популярните му хитове са още Feel the Fire, I'm So Into You, If Ever You're in My Arms Again и Can You Stop the Rain, припомня Асошиейтед прес.

Beauty And The Beast - Celine Dion & Peabo Bryson - Lyrics - HQ Sound
"Beauty And The Beast"Celine Dion feat. Peablo BrysonTale as old as timeTrue as it can beBarely even friendsThen somebody bendsUnexpectedlyJust a little chan...
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A Whole New World - Peabo Bryson and Regina Belle
Copyrights 1992 Buena Vista Pictures Distribution, Inc.Entity: Warner Chappell Content Type: Sound RecordingNo copyrights infringement. All rights belong to ...
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Ключови думи:

Пийбо Брайсън, Красавицата и звярът, Алън Менкен, Аладин

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