Гергана Порва вплита в картини символи от светлинния език

Художничката Гергана Порва, позната в артистичния свят като AOSE, ще представи самостоятелната си изложба „Парадокс“ в новото културно пространство O5 Events & Culture в София (ул. „Оборище“ № 5, на мястото на доскорошната галерия Vivacom Art Hall, която нейната създателка Деница Гергова неотдавна закри, заемайки се с нов проект). Откриващото събитие е на 13 октомври от 18.30 часа и ще бъде осъществено заедно с Алина Манолова – арт мениджър на О5 Events & Culture.

Експозицията представя 20 произведения, които канят публиката на философско и сетивно пътешествие отвъд рамките на познатата реалност. AOSE съчетава смесени техники, сложни текстури, златен лист и различни материали, като вплита директно в платната символи от светлинния език – запазена марка за нейния визуален стил, отбелязват организаторите.

Светлинният език (на английски Light Language) е концепция от сферата на духовните практики, енергийното лечение и ню ейдж философията. Той се определя като универсален и космически език – смята се за форма на висша комуникация, която не използва традиционни човешки думи, граматика или логика, а се изразява чрез визуални символи, геометрични кодове, звуци, движения. Тези кодове включват форми като спирали, мандали, кръгове, точки, вълни и преплетени линии, които отразяват моделите на сътворението и ДНК. Предават се интуитивно чрез рисуване, говорене, пеене, жестове или танц от хора, които ги „помнят“ или канализират. Смята се, че въздействат директно върху енергийното поле, чакрите и клетъчната памет на човека, като помагат за баланс, освобождаване на блокажите и духовно пробуждане.

В основата на изложбата „Парадокс“ стои разбирането на авторката, че „реалността е парадокс – става трудна, когато забравиш, че играта е твоя“. Този цитат се превръща в отправна точка за разговор за свободата, личния избор, вярата, любовта към себе си и необятния човешки потенциал. Всяко платно носи самостоятелна идея, но заедно произведенията изграждат цялостно преживяване, което провокира зрителя да погледне отвъд рамките на познатото и да се обърне към самия себе си и вътрешния си свят.

„За мен изкуството няма задължителна форма и правила, които трябва да бъдат следвани. То е пространство, в което човек има свободата да вижда отвъд познатото. Може би точно там се намира и същността му – да те накара да погледнеш по различен начин не само към самото платно, но и към собствения си живот“, казва Гергана Порва.

Гергана Порва (AOSE) е съвременен български визуален артист, който превръща изкуството в начин да задава въпроси за човека, свободата и реалността. Тя живее и твори във Варна. Пътят ѝ към изкуството не започва от желанието просто да рисува, а от дълбоката ѝ потребност да изрази онова, което не може да бъде изказано с думи. В творчеството си тя съзнателно отказва да се ограничава в един стил, жанр или конкретна медия (медия или арт медиум в изобразителното изкуство се наричат материалите, инструментите и техническите средства, които художникът използва, за да създаде своето произведение – това е физическата среда или веществото, чрез което творческата идея се материализира върху дадена повърхност).

Гергана Порва е съпруга, майка, бизнесдама и художник. „Рисувам под името AOSE – това е моят канал, връзката с нещо по-голямо от мен.

Не съм художник в обичайния смисъл. Аз съм проводник. Всяка картина минава през мен като преживяване. Понякога боли, понякога ме чисти, понякога ме изправя пред собствените ми страхове, но винаги ме променя. Аз не рисувам просто образи – аз превеждам усещания, емоции, кодове, които идват от места отвъд думите“, споделя тя.

Изложбата „Парадокс“ на Гергана Порва може да бъде разгледана в новото арт пространство на ул. „Оборище“ 5 в центъра на столицата до 29 октомври.