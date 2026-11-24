За схема за парични измами, при която извършителите се представят за членове на семейството или други близки на набелязаните жертви, предупреждават от Областната дирекция на МВР в Шумен, предава "Нова телевизия".

В полицията е постъпила информация за подобен случай, при който неизвестен изпратил съобщение от непознат телефонен номер, твърдейки, че старият му номер вече не е активен.

След установяването на контакт измамниците обикновено разиграват различни сценарии, с които се опитват да предизвикат тревога и да принудят получателя да реагира незабавно. Сред най-често използваните предлози са повреден мобилен телефон, необходимост от спешна покупка на ново устройство, невъзможност за достъп до онлайн банкиране или извършване на неотложно плащане.

Целта е потенциалната жертва да бъде убедена да преведе пари, преди да успее да провери с кого действително разговаря. Извършителите разчитат на емоционалната реакция и естественото желание на хората да помогнат на свой близък в затруднение.

В пример за подобно съобщение подателят се представя за дете на получателя, като твърди, че старият му телефон и номер вече не работят. Той приканва родителя да продължи комуникацията в приложението WhatsApp на друг телефонен номер. Именно чрез подобен подход измамниците се опитват да спечелят доверието на потенциалните си жертви, преди да поискат финансова помощ.

От полицията съветват гражданите да подхождат с особено внимание към съобщения от непознати номера, дори когато подателят се представя за тяхно дете, внуче, родител или друг роднина. При подобна ситуация е необходимо да потърсят човека на познатия им телефонен номер. Ако той не отговори, препоръката е да направят повторен опит, да използват друго приложение за комуникация или да се свържат с друг член на семейството.

До категорично установяване на самоличността на подателя гражданите не трябва да изпращат пари, да извършват банкови преводи или да предоставят лични данни. От МВР призовават информацията за измамната схема да бъде разпространена сред възможно най-много хора, като особено внимание бъде обърнато на възрастните, които могат да станат жертва на подобна манипулация.