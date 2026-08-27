Депутатите обещават мъже и жени да имат равни шансове в ръководствата на компании

Pixabay До 30 юни следващата година Комисията за финансов надзор трябва да изготви и публикува списък за публичните дружества, които са постигнали целта за равнопоставеност на мъжете и жените.

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за равнопоставеността между жените и мъжете. Целта е да се подобри балансът между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет и беше подкрепен от "Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС, ДБ и ПП. "Възраждане" гласуваха "против".

Според приетите на първо четене изменения, 33% от всички директорски позиции в управителен и надзорен съвет трябва да се заемат от пола с по-малко представители. Заедно с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества ще трябва да предоставят и информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. До 30 юни следващата година Комисията за финансов надзор трябва да изготви и публикува списък за публичните дружества, които са постигнали тази цел. Ако информацията не се публикува, дружествата ще се наказват с глоби.

Георги Георгиев от редиците на "Възраждане", според които законопроектът е "измислен", каза, че според председателя на Комисията за защита от дискриминацията законопроектът не може да влезе в правомощията на комисията, защото някои от критериите в него не могат да бъдат изпълнени. Не стана ясно обаче кои критерии. "Сега вие заявявате, че влиза в компетенциите им и въпросът е кой лъже - дали вие, или председателят на комисията", каза Георгиев. Мария Недева от ПБ му отвърна, че България в качеството си на член на ЕС е длъжна да прилага европейските директиви. "Не мисля, че някой лъже и е съвсем нормално, когато на някого се вменяват повече задължения, този, който трябва да ги изпълни, да изпитва първоначален негативизъм", каза тя.