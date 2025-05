Сикрет сървис арестува бивш шеф на ФБР

Агенти на американските тайни служби са задържали бившия директор на ФБР Джеймс Коми по обвинение, че е призовавал за убийството на Тръмп.

По-рано Коми публикува в социалните мрежи снимка с числото 8647, оформено в пясъка с мидички. Това число и тази снимка се приемат като призив или заплаха за убийство на Доналд Тръмп.

На американски жаргон числото 86 се използва и като глагол (to eighty six sth., буквално - да "осемдесет и шестна" нещо), и има няколко значения - вкл. "Изхвърлям/Премахвам" или "липса на наличност". В баровете, например, е код на персонала да изхвърлят пиян или буйстващ клиент. Съществува теория, че кодът 86 произлиза от адрес - 86 "Bedford Street" в Ню Йорк, където се е намирал нелегален бар по време на Сухия режим, и когато полицията е идвала, са казвали на клиентите да "86 it" (да изчезват) през задния вход.

47 се свързва с Тръмп - той е 47-ият президент на САЩ.

Коми изтрил снимката от социалните мрежи и казал на американските тайни служби, където бил извикан за разпит, че не разбира значението на числата, съобщи CNN.

"Коми прекрасно знае какво означава това. Дори едно дете знае какво означава това. Той не беше много компетентен, но не чак толкова, че да не го знае. Той призова за убийството на президента на Съединените щати", заяви по-рано Доналд Тръмп.

Коми бе директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) от 2013 г. до 2017 г. Той бе назначен от Барак Обама.