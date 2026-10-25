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Тази нощ сменихме часовника

Днес, 07:01
4.00 часа стана 3.00 часа.
БГНЕС
4.00 часа стана 3.00 часа.

Тази нощ България мина към зимното часово време. Точно в 4.00 часа стрелката бе върната с 1 час назад. Мобилните телефони и другите цифрови устройства сами извършиха тази промяна, но стационарните часовници - няма как. Така че, ако не сте го направили все още, върнете будилници, ръчни часовници и т.н. с час назад.

Според правилата на Европейския съюз държавите членки преминават към лятното часово време в последната неделя на март, а към зимното - в последната неделя на октомври. Денят сега съвпадна у нас с президентските избори.

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