Принцесата на Уелс Катрин говори откровено за преживяното заболяване от рак и отражението му върху живота ѝ в нов документален филм на Би Би Си, озаглавен „Heal“ („Изцеление“).

Филмът ще бъде излъчен по BBC One на 29 ноември и ще представи личните размисли на Катрин за болестта и възстановяването ѝ.

„Ракът наистина те променя. Променя тялото ти, променя те физически, но има и много, много по-дълбока страна на това, което диагнозата рак променя в теб“, казва принцесата в първите кадри от документалния филм. В него Катрин споделя преживяванията си по време на лечението и възстановяването, като подчертава: „Изцелението е пътуване“.

Филмът включва и нови кадри от участието ѝ в предизвикателството Three Peaks Challenge по-рано тази година. То включва изкачването в рамките на един ден на най-високите планински върхове в Англия, Шотландия и Уелс.

Princess Kate’s family was waiting with hugs at the end of her Three Peaks Challenge 🥺 That moment with Prince William, George, Charlotte and Louis is one of the most moving scenes in the trailer for Heal - a new documentary in which Kate, 44, gets candid about life after her… pic.twitter.com/P9N2j12VDt — HELLO! Canada (@HelloCanada) 21 ноември 2026 г.

„Ясно е, че не сме създадени да носим сами предизвикателствата на живота“, казва Катрин зад кадър. Думите ѝ са придружени от изображения на други пациенти с онкологични заболявания, както и от кадри, в които принцесата прегръща членовете на семейството си, включително съпруга си принц Уилям. „Често именно чрез болката осъзнаваме, че отвъд нея се крие една много по-голяма красота“, споделя още принцесата.

Документалният филм представя личния поглед на Катрин към преживяното и към промените, които диагнозата е предизвикала в живота ѝ. В него тя обръща внимание не само на физическите последици от заболяването, но и на по-дълбокото емоционално и човешко измерение на възстановяването.