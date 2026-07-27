Цената на какаото пада, но не и на шоколада

Цените на какаото се понижават след рекордно нарастване, но засега не се очаква това да доведе до по-евтини шоколадови изделия, коментират експерти в анализ на Си Ен Би Си.

Фючърсите на какаото поевтиняха до 5327 долара за метричен тон през изминалата седмица - спад от 34% спрямо миналата година на годишна база. А спрямо края на 2024 г., когато цената на суровината достигна почти 12 000 долара за метричен тон, спадът е с 56%.

Поевтиняването на какаото обаче засега не се отразява на производствените цени на шоколадовите изделия. Вероятно защото какаото остава достатъчно скъпо, след като през последните две десетилетия цената му обичайно се движеше в диапазона от 2000 до 3000 долара за метричен тон, припомнят анализаторите.

Швейцарските производители на шоколад "Бари Калебо" (Barry Callebaut), "Линдт" (Lindt) и "Нестле" (Nestlé) се оплакват от спад на финансовите си резултати вследствие на силното поскъпване на какаото.

"Линдт" съобщи за спад от 7,5% в обема на продажбите на шоколад през първата половина на 2026 г., тъй като търсенето е намаляло. "Рекордните цени на какаото наложиха безпрецедентно увеличение на цените в целия сектор, а геополитическата несигурност, инфлацията и слабото потребителско доверие оказаха натиск върху търсенето", заяви главният изпълнителен директор на "Линдт" Адалберт Лехнер. "Кризата в Близкия изток създаде допълнителни затруднения, като доведе до отслабване на туристическия поток от Азия и Близкия изток към Европа", добави той.

Най-големият доставчик на шоколад и какао в света "Бари Калебо" съобщи, че макар през второто тримесечие потребителите по света да са купили с 4,4% по-малко шоколад спрямо същия период на миналата година, общият обем на продажбите на компанията е нараснал с 5,7%. Това е първи ръст за повече от две години.

Междувременно "Нестле" съобщи, че оперативната й печалба от търговска дейност през първото полугодие е намаляла с 2,8%. Сладкарските изделия формират 9,7% от общите продажби на компанията. "Нестле" очаква понижението на цените на какаото да подобри печалбата ѝ до края на тази година.

Рязкото колебание в цените на какаото се дължи основно на слабите реколти в Западна Африка заради метеорологичните условия, свързани с явлението Ел Ниньо, както и от климатичните промени и повишаването на температурите.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан, което оказва влияние върху глобалните метеорологични модели и се проявява на всеки от две до седем години. То води до по-сухо и по-горещо време, както и до неравномерни валежи в Западна Африка. Затова не са изненадващи слабите реколти от какао както в Кот д'Ивоар, така и в Гана, където се произвеждат между 60 и 70 на сто от световното производство на какаови зърна.

Горещите вълни това лято също влияят негативно на търсенето на шоколад в основните европейски пазари на "Линдт". Продажбите на групата в Европа, с изключение на страните от Източна Европа, са намалели през последните четири седмици към 14 юли.

Реципрочните мита върху вноса, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп, са друг фактор, който е оказал краткотрайно, но съществено влияние за поскъпването и нарушения във веригите за доставки.

Тъй като очакват цените на какаото отново да се повишат, производителите на шоколад се стремят да си върнат основната клиентска база чрез нови продукти от висок клас, както и чрез по-внимателно следене на тенденциите в социалните мрежи, които привличат по-младите потребители.

През декември 2024 г. "Линд" пусна на пазара дубайски шоколад, за да се възползва от придобилия сериозна популярност в социалните мрежи продукт. Днес дубайски шоколад вече се предлага и от големите търговски вериги.

Главният изпълнителен директор на "Линд" Адалберт Лехнер заяви, че компанията планира да разшири присъствието си в социалните мрежи. "Изключителният успех на пускането на нашия шоколад в стил "Дубай" показа нарастващото значение на социалните мрежи за повишаване на разпознаваемостта, ангажираността и търсенето на нашите марки. Тази стратегия ни помага да достигнем до нови аудитории и да засилим позициите си сред по-младите потребители", каза Лехнер.

Главният изпълнителен директор на "Нестле" Филип Навратил изрази сходна позиция. Компанията планира да увеличи инвестициите в маркетинг чрез инфлуенсъри, като предстоят промени и в начина, по който рекламира своите марки. "Повече дигитално съдържание, повече присъствие в социалните мрежи, повече органично съдържание, повече забавление. Залагаме на начина, по който по-младите потребители общуват със света", добавя Навратил.