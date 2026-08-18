Хороскоп за вторник

Овен

Действайте бавно и последователно. Бъдете реалисти и стъпвайте здраво на земята. Само така ще постигнете всичките си цели. Днес от вас се иска да свършите заплануваната работа. Така неусетно и съвсем скоро вие ще се окажете на върха и успехите дори малко ще ви изненадат. През днешния ден звездите ви дават пълни шансове за победа и успех. Бъдете много предпазливи. Мнозина от знака изпитват нужда от почивка.

Телец

Самоконтролът във всяка ситуация ще ви помогне да постигнете своите цели и мечти. Днешният ден ще е много подходящ, за да съставите плановете си за дни напред. Преценете своите реални възможности и ги постройте на тази база. Направете преценка на приятелите си. Премислете много добре на кого можете да се доверите. Пресейте приятелите си и оставете до себе си само най-верните и искрените. В бъдеще се облягайте на техните съвети.

Близнаци

Всяка задача, с която ви е възложено да се справите, трябва да бъде свършена от вас. Към края на деня ще си направите и планове за следващите ходове в службата и да потърсите нови пътища за утвърждаване. Опитайте се да си съставите ясен план за бъдещето. Не разчитайте на случайности, а поемете съдбата си в свои ръце. Преумората и интензивният, натоварен стил на живот, който ви налагат през целия ден звездите, ще доведе до умора.

Рак

Мнозина малко пресилено твърдо вярват, че вече всичко се е преобърнало към добро и нищо не може да ги спре в устрема напред. За да осъществите мечтите си обаче, вие ще трябва да направите малка предварителна подготовка. Трябва да си осигурите сигурни поддръжници сред колегите си. Зад гърба ви трябва да има верни хора, които да ви пазят от завистници и интриганти. Не бива да се впускате сами във водовъртежа на кариерата.

Лъв

Неправилно разтълкуваните от вас ситуации на работното място може да костват стабилността ви не само в професионален, но и в материален план. Опитайте да разчитате адекватно предизвикателствата в тази насока, защото само така ще постигнете стабилност във всички посоки. Възможностите ви в професионалната сфера ще са добри от гледна точка на предоставените ви шансове за подписване на договори, които ще ви отворят нови врати.

Дева

Опитайте се да осигурите мир и разбирателство на работното си място, защото сега имате много ангажименти в семейството си. Вашите колеги ще ви бъдат полезни с поемането на част от задълженията ви. От вас се иска да поемете по пътя, който ще ви изведе до успеха. Някои ще трябва да се примирят с неприятна новина, свързана с присъствието на дразнещ ги човек. Преценете с какво се заемате и колко от работата можете да свършите.

Везни

Опитайте се да намирате логични и дипломатични методи за премахването на недоразуменията, възникнали между вас и висшестоящите. Не бързайте да давате окончателен отговор по въпроси, за които ще ви трябва време, за да обмислите задълбочено. Пазете се от измами. Не казвайте повече от необходимото, особено ако ви се наложи да водите делови разговори с приятели, колеги или клиенти. Избягвайте да се изтъквате.

Скорпион

Рискувате да изпуснете остра дума не там, където трябва. Бъдете твърди и не поемайте допълнителни задължения, защото няма да можете да се справите както трябва. Ако трябва да свършите нещо, то направете само едно, но да бъде перфектно. При мнозина ще дойде някакво добро парично възнаграждение за работа, която са свършили преди време. Почти са загубили надежда, но тези допълнителни пари ще им дойдат много добре.

Стрелец

Прекалената ви отдаденост на работата и задълженията ще пречи на личния ви живот, което ще предизвика отчуждение на партньора. Личните ви проблеми с него също ескалират и ще доведат до множество неприятни ситуации. Вие сте чувствителни и не бива да се притеснявате прекалено, за да не предизвикате влошаване на здравословното си състояние. Затова бъдете предпазливи и се погрижете на първо място за себе си.

Козирог

Сега е моментът да пристъпите към по-активни действия. Ще се наложи да отстоявате твърдо позициите си. В професионално отношение ще ви бъдат възложени нови отговорности, ще трябва да се сработвате с новите си партньори и колеги, а това няма да мине без напрегнати ситуации. Вие като че ли предусещате настъпващите промени и сте в непрекъснато напрежение, без да знаете причината. Това ще ви направи трескави и припрени.

Водолей

От вас се иска да се възползвате много разумно от предоставените ви възможности. Не пропускайте нито един шанс за изява. В живота ви настъпва хармония - в работата, в дома, в любовта. Едно пътуване, запланувано сега, ще се превърне във ваша сбъдната мечта. Ваш роднина ще се опита да ви измами с пари и от това много ще ви заболи, но бързо ще забравите. Оставете отрицателните неща зад гърба си и гледайте смело напред.

Риби

Ще се наложи да работите под напрежение, за да се справите с делата, които сте занемарили напоследък. За съжаление няма да може да разчитате на подкрепа от страна на колеги. Ако пък поискате помощ от близки, само ще утежните положението си, защото те няма да оправдаят доверието ви и ще се наложи да вършите работата, която сте им поверили. Сами си наложете да бъдете спокойни и внимателни към всички.